Kurz vor US-Wahl: Kamala Harris erneut auf Cover der Modezeitschrift Vogue

Kamala Harris hat es kurz vor der US-Präsidentschaftswahl erneut auf das Cover der Modezeitschrift "Vogue" geschafft.

2021 sorgte ein «Vogue»-Cover mit Kamala Harris für eine Kontroverse. Kurz vor der US-Präsidentenwahl ist die demokratische Kandidatin nun erneut auf dem Titel - mit einer ganz anderen Botschaft.









Washington - Die demokratische Kandidatin Kamala Harris ist knapp einen Monat vor der US-Präsidentenwahl erneut auf dem Cover der einflussreichen Modezeitschrift "Vogue" zu sehen. Die 59-Jährige sitzt auf dem Bild der berühmten Fotografin Annie Leibovitz in einem dunklen Blazer mit passender Seidenbluse leicht lächelnd in einem Sessel. Sie trägt dazu Perlen-Ohrringe und hat eine kleine US-Flagge am Revers. Dazu titelt die Zeitschrift "The candidate for our times" ("Die Kandidatin für unsere Zeiten").