Kurz vor Saisonbeginn: Bittere Nachrichten für den VfL Nagold

Nach dem knapp verpassten Sprung zurück in die Verbandsliga ist der VfL Nagold am vergangenen Montag auf den Trainingsplatz zurückgekehrt und hat sich vorgenommen, eine gute Rolle in der Landesliga 2024/2025 zu spielen. Doch für das Team von Ex-Profi Marcel Schuon gibt es schon vor dem ersten Anpfiff in der neuen Staffel 3 zwei bittere Pillen zu schlucken. Zwei Säulen der letzten Saison verlassen den Verein und streben höhere Ziele an.