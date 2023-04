1 Matthias Stemke (rechts) verlässt mit der Bäckerei und seinen Angestellten die Kirchgrabenstraße in Ebingen. Foto: Roth

Auch die Bäckerei Stemke muss dem Personalmangel Tribut zollen. Die Verkaufsfläche samt Backstube in der Kirchgrabenstraße schließt wegen des Neubaus am Samstag, 22. April.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Mit dem Neubau eines Erlebniscafés am östlichen Friedhofskreisel zwischen der Bundesstraße 463 und der Straße Unter dem Malesfelsen sind die Inhaber Matthias und Jasmina Stemke aber weiter für die Kunden in Albstadt vertreten – nur eben nicht mehr in der Ebinger Innenstadt.

Wie Matthias Stemke gegenüber unserer Redaktion erklärt, sei ursprünglich der Plan gewesen, das Gebäude in der Kirchgrabenstraße weiter als Filiale zu betreiben. „Wir haben aber schlichtweg nicht das nötige Personal gefunden.“ Die Bewerber seien größtenteils Teilzeitkräfte – für einen strukturierten Dienstplan nicht förderlich. Und im Neubau brauche er ohnehin jede helfende Hand, die momentan in der Kirchgrabenstraße die Stellung halte.

In der Innenstadt nur zur Miete

Mit der Eröffnung des Neubaus am 6. Mai ziehen die Stemkes in ihre eigenen Räumlichkeiten – das Geschäft in der Innenstadt war nur gemietet und sanierungsbedürftig. Im September 2011 haben die Stemkes – Matthias Stemke stammt aus Oberndorf, seine Frau Jasmina aus Schömberg – ihre Erfolgsgeschichte in Ebingen begonnen.

Was mit dem Eckhaus in der Kirchgrabenstraße künftig passiert, weiß er nicht. Nur soviel: „Das Gebäude wurde verkauft. Es gibt wohl einige Interessenten.“

Durchgangsverkehr soll Geschäft beleben

Ob die fehlende Laufkundschaft der Innenstadt das Geschäft wirtschaftlich nicht trübe? „Wir haben bewusst gegeneinander abgewogen. In der Innenstadt haben wir die Laufkundschaft, an der B 463 den Durchgangsverkehr.“ Dazu komme die Liebe der Albstädter zu ihrem vierrädrigen Fahrzeuguntersatz: „Unsere Stammkundschaft kommt mit dem Auto.“ Die Parkplatzproblematik und das Einbahnstraßen-Chaos in der Ebinger Innenstadt sei am neuen Standort ohnehin Geschichte.

Wirtschaftlich ist das Geschäft in der Innenstadt gut gelaufen – nur deshalb habe man sich auch zur Expansion entschieden. Bis zur Eröffnung am 6. Mai sei noch einiges im Neubau zu tun. Die Backstube müsse noch umziehen. Und auf dem Außengelände wird auch noch gewerkelt. „Der Vier-Wochen-Puffer ist bereits aufgebraucht. Aber der Eröffnungstermin steht.“