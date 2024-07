Kurz vor der fünften Pleite: Personalentscheidung bei BBS sorgt für Aufsehen

1 Felgen von BBS sind ikonisch – doch das Unternehmen steht wieder einmal vor einer ungewissen Zukunft. Foto: Silas Stein/dpa

Das Vorgehen der Geschäftsführung von BBS lässt nicht erst seit dem Insolvenzantrag vom vergangenen Freitag Mitarbeiter wie Beobachter des Unternehmens ratlos zurück. Nun macht in der Branche die Nachricht die Runde, dass BBS die Räderspezialistin Simone Maier-Paselk eingestellt hat – nur wenige Tage vor der Pleite.









Nur wenige Tage vor dem fünften Insolvenzantrag der Firmengeschichte ist bekannt geworden, dass BBS die Räderspezialistin Simone Maier-Paselk engagiert hat. Das meldete das Fachportal Reifenpresse.de. Dem Bericht zufolge hat die Räderspezialistin mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Branche. Bei BBS wurde sie kurz vor der erneuten Pleite als „Head of Sales & Marketing/Strategy and Business Development IAM“ eingestellt, beruft sich das Portal auf ihr Linked-In-Profil.