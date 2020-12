Kurz vor dem Corona-Lockdown In den Albstädter Geschäften ist die Hölle los

Weihnachtsgeschäft 2020 – das bedeutet lange Schlangen von Maskenträgern mit Abstand vor den Geschäften, einen Kampf um die letzten Weihnachtsgeschenke in den Läden, und das alles zehn Tage vor dem eigentlichen Fest. Weihnachtsgeschäft 2020 bedeutet aber auch, dass Kampf nicht nur eine Floskel zur Verdeutlichung des Menschenaufkommens ist, sondern dass Kunden in körperlichen Auseinandersetzungen darum streiten, wer sich zuerst ins Menschengetümmel stürzen darf – so geschehen vor dem Ebinger Drogeriegeschäft.

Ja richtig: Freiwillig ins Menschengetümmel, dem Infektionsrisiko zum Trotz. Wofür? Dass das noch schnell eingekaufte Geschenk dann hoffentlich ab 10. Januar wieder in einen Gutschein umgetauscht werden kann? Ebenhoch berichtet aber, dass die meinsten Kunden vernünftig seien und die Regel einhalten. Rund 25 Menschen warten dennoch vor dem Drogeriemarkt am Montagmorgen auf Einlass.

Die Normalität ist binnen kurzer Zeit auf den Kopf gestellt

Wer konnte sich diese Entwicklung vor einem Jahr ausmalen? Genau: niemand. Die Normalität wurde binnen kurzer Zeit auf den Kopf gestellt: Dicht gedrängt den Duft von gebrannten Mandeln und Lebkuchen auf den Weihnachtsmärkten genießen, bei Weihnachtsfeiern im Lokal schlemmen und am Morgen des Heiligabend noch "Last-Minute"-Einkäufe machen: All das ist dieses Jahr gestrichen.

Da fällt die Umstellung nicht leicht: "Mit dem Lockdown, da habe ich jetzt so einen Stress", muss selbst ein Rentner mit Barbie-Paket unter den Arm laut ausrufend feststellen. Dabei ist das bei weitem nicht das größte Problem der Ruheständler: In Gesprächsfetzen sind die Sorgen vor einem Fest alleine aufzuschnappen. Die Angst davor, Plätzchen als Frustbewältiger einzusetzen anstatt die Liebsten zu verköstigen, ist groß.

Aber zurück zu den Menschenmassen in den Geschäften: Die Mitarbeiter versuchen teils joggend, teils sprintend den Wünschen der Kunden nachzukommen. "Ich brauche ein paar Masken", ruft es von der einen Seite, "wo ist Desinfektionsmittel?", hallt es aus der anderen Abteilung. Masken? Desinfektionsmittel? Nein, keinem Krankenhaus ist die Schutzausrüstung ausgegangen. Auch das gehört zur verrückten Normalität 2020.

Die Friseure müssen in Rekordtempo Kunden verschönern

Ein paar Schritte weiter ist das nächste Gefühl von Endzeitstimmung zu spüren: Friseure kämpfen mit Schere und Kamm gegen Haarmähnen an. Auch hier heißt es in Rekordtempo: "Der Nächste bitte!" "Wir verstehen die Welt nicht mehr", beschreibt Giuseppe Capone, Obermeister der Friseur-Innung Zollernalb, das Gefühl, trotz Hygienemaßnahmen ab Mittwoch in die Zwangspause geschickt zu werden. Plastikumhänge, verpflichtendes Haarewaschen vor dem Schneiden und Co. sind zu wenig. Bis spät abends stehen die Friseure im Salon; jeder Cent kann überlebenswichtig sein. Nicht gerade fördernd zur Viruseindämmung, aber wirtschaftlich nötig, weil die Dauerwelle vor Weihnachten doch besonders vielen Frauen ein Anliegen ist.

Der Rundgang durch die Stadt führt in die Marktstraße, vorbei an Apotheken, wo Menschen draußen warten müssen. Fazit: Die Stadt ist gut besucht. Auch vor dem Albcenter herrscht ein reges Treiben, auch wenn dort nichts von Menschenschlangen zu sehen ist. Dennoch herrscht eine ungewohnte Stille für diese Zeit. Hektisches Umherhetzen ja, Gespräche aber sind die Seltenheit, nur die Schreie aus einem Kinderwagen und der laute Autoverkehr sind zu hören. Auch das ist 2020 typisch: Ungewissheit. Ein Blick in die Gesichter der Menschen verrät Unsicherheit, wie mit dem Virus umzugehen ist, einige wenden sich beim Vorbeilaufen ab, verstecken sich hinter der Maske.

Diese Unsicherheit kennen die Einzelhändler nur zu gut. An allen Ecken werden Sonderangebote angepriesen, bis zu 70 Prozent Rabatt wird bei C&A versprochen. Alles muss raus. Die Menschen kommen mit vollbepackten Tüten aus dem Modegeschäft, drinnen heißt es, an den Wühltischen die Schnäppchen zu suchen. Wann der Einzelhandel das nächste Mal die Ladentüren öffnet, steht in den Sternen. Wintermode will im März keiner mehr – da lautet die Devise: Jetzt oder nie! Doch: Das beliebte Weihnachtsbummeln durch die Läden, dass in den vergangenen Jahren stets die Kassen klingeln ließ, gibt es nicht.

Die Existenzangst geht um bei den Einzelhändlern

Stattdessen geht die Existenzangst um. "Wir haben noch einen Tag geöffnet. Diese Filiale schließt", ist auf einem Plakat im Schaufenster des Modegeschäfts "Bonita" zu lesen. Dass diese Filiale geschlossen wird, steht schon länger fest, dennoch ist es ein Zeichen für das Aussterben der Innenstädte. Gähnende Leere wird nicht nur ab Mittwoch dort herrschen, sondern auch in Zukunft, sollten noch mehr Geschäfte schließen müssen. Schon jetzt fällt die hohe Anzahl an leerstehenden Geschäften und heruntergelassenen Rolläden auf.

Der Profiteur des Lockdowns ist gleichzeitig der größte Feind des Einzelhandels: der Onlinehandel. "Die Kundschaft wandert ins Internet ab", konstatiert Snezana Ebenhoch. War eine Internetbestellung vor zehn Jahren aufgrund der schlechten Internetverbindung noch unpraktisch, trage auch die Digitalisierung zu diesem Boom bei, ist sich die Filialleiterin sicher. Sie hofft wie so viele, dass die Begleiterscheinungen des Weihnachtsfestes 2020 einmalig bleiben. Der Wunsch ist: "Das nächste Fest aber bitte wieder wie immer."