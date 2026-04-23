Kurz vor Auftritt in Empfingen: Micha von der Rampe tuckert mit dem Trecker zum Ballermann

Micha von der Rampe fährt an den Ballermann – mit Zeitdruck: Am kommenden Samstag tritt er im Megapark auf. Fünf Tage später folgt Empfingen. Unsere Redaktion hat mit ihm gesprochen.

Am Mittwoch war Tag Vier seiner Treckerreise – Party-Micha von der Rampe fährt nämlich mit seinem roten Traktor von Brackenheim bei Heilbronn nach Mallorca auf den Ballermann. Dabei muss sich der Sänger beeilen – am kommenden Samstag tritt er beim Saison-Opening im Megapark auf. Fünf Tage darauf, am 30. April, macht er im Empfinger Teilort Wiesenstetten auf der „Maifest goes Mallorca“-Party Stimmung. In einem exklusiven Gespräch mit unserer Redaktion erzählt Micha von der Rampe von den Herausforderungen auf der bisherigen Reise und gibt Einblicke in seine „Treckertour“.

Unter Zeitdruck: Bühne des Megaparks ruft Es war Mittwoch, 11.15 Uhr, als unsere Redaktion mit dem Ballermann-Star telefonierte. Etwa 250 Kilometer waren am diesem Tag zurückzulegen: Von Vallabrix (Nähe Avignon) nach Perpignan in den Süden. Mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 25 Kilometer pro Stunde. Der Party-Sänger fahre auf seinem rote Porsche-Oldtimer, drei Begleiter aus seinem Team würden zeitgleich im Auto hinterherfahren, erzählt er.

Micha von der Rampe berichtet, gerade seien sie etwas langsamer als als vor der Reise erwartet, aber „zur Not machen wir noch eine halbe Nachtschicht“, zeigt er sich zuversichtlich. „Das ist dann egal – wir ziehen das voll durch.“ Und das müsse er: An diesem Samstag tritt der Sänger zum Saison-Opening auf dem Ballermann in Mallorca auf. Nur die Strecke von Barcelona nach Playa de Palma werde mit einer Fähre überquert.

Am vierten Tag sei das Wetter erstmals schlecht – zum Zeitpunkt des Telefonats sagte der Sänger: „Das Wetter ist grade komplett scheiße – es schüttet gerade extrem.“ Schützen könne er sich vor Unwetter nicht, da der Trecker nicht überdacht ist. Daher trage er Regenkleidung von Kopf bis Fuß. Die vergangenen Tage hingegen habe die Sonne geschienen.

Morgens fahre er zwischen 6 und 7.30 Uhr los, danach sitze er bis 21 oder 22 Uhr auf dem Trecker. Abends würden noch die Bilder und Videos für die Sozialen Medien geschnitten werden. Zwischendurch stünden noch tägliche Livestreams an. „Es ist wirklich total anstrengend“, sagt er.

Ende April tritt er in Empfingen-Wiesenstetten auf

Auch die Zustände mancher Straßen in Frankreich würden die Fahrt aktuell deutlich erschweren, erzählt er. Vor allem gebe es viele Bodenschwellen. „Wenn ich da mit zehn km/h drüber fahre, bekomme ich so einen Schlag ab“, sagt er.

Der selbst ernannte „Dorfdäpp“ fährt mit seinem Oldtimer, einem „Porsche-Diesel Super L 318“ nicht nur gern nach Spanien zum Ballermann, sondern auch privat durch die Weinberge seiner Heimat Brackenheims bei Heilbronn.

Und kommt der Party-Sänger mit dem Traktor auf die „Maifest goes Mallorca“-Party nach Wiesenstetten? Er würde gerne, verrät er, allerdings müsse er aufgrund seines vollen Konzertplans auf das Flugzeug statt seinen Trecker setzen. Ob dieser danach erst mal auf Mallorca stehen bleibe oder abgeholt werde, da sei er sich noch unsicher.

Jedenfalls freut sich der 29-Jährige auf die Feier in Wiesenstetten. „Das Festzelt ist mir als besonders schön in Erinnerung geblieben und die Stimmung war auch mega“, erinnert er sich an das vergangene Fest.