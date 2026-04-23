Kurz vor Auftritt in Empfingen: Micha von der Rampe tuckert mit dem Trecker zum Ballermann

Micha von der Rampe fährt an den Ballermann – mit Zeitdruck: Am kommenden Samstag tritt er im Megapark auf. Fünf Tage später folgt Empfingen. Unsere Redaktion hat mit ihm gesprochen.
Am Mittwoch war Tag Vier seiner Treckerreise – Party-Micha von der Rampe fährt nämlich mit seinem roten Traktor von Brackenheim bei Heilbronn nach Mallorca auf den Ballermann. Dabei muss sich der Sänger beeilen – am kommenden Samstag tritt er beim Saison-Opening im Megapark auf. Fünf Tage darauf, am 30. April, macht er im Empfinger Teilort Wiesenstetten auf der „Maifest goes Mallorca“-Party Stimmung. In einem exklusiven Gespräch mit unserer Redaktion erzählt Micha von der Rampe von den Herausforderungen auf der bisherigen Reise und gibt Einblicke in seine „Treckertour“.