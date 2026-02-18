Kurz nach seinem Comeback: „Kinderfresser“ – Xavier Naidoo verbreitet Verschwörungstheorien

Der Soulsänger Xavier Naidoo, der sich 2022 von seinen Verschwörungstheorien distanzierte, irritiert nun erneut mit extremen Äußerungen – und will ein Treffen mit Merz.
Es gab eine Zeit, da schien keine Verschwörungstheorie verrückt genug für den Mannheimer Soulsänger Xavier Naidoo. Seine Äußerungen zu Migration, Corona oder „unterirdischen Organisationen“ sorgten für deutlich mehr Schlagzeilen als sein musikalisches Talent. 2022 entschuldigte er sich für seine Aussagen – doch nun polarisiert er wieder.