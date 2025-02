Kurtheater Bad Wildbad: Vom Schandfleck zum Schmuckstück

1 Ehrenamtliche halten das Kurtheater am Leben und gestalten das Programm – ohne Netz und doppelten Boden. Foto: Brigitte Zöphel, Förderverein Kurtheater Wildbad e. V.

Das Kurtheater Wildbad verdankt sein Überleben einem engagierten Förderverein. Ohne staatliche Unterstützung, aber mit viel Herzblut und Spenden wurde das historische Gebäude vor dem Abriss bewahrt und wiederbelebt.









Als sie ihre Arbeit aufnahmen, war das Objekt ihrer Bemühungen in einem „mehr als erbärmlichen Zustand“. So beschreibt es Gerd Müller, der stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins Kurtheater Wildbad. Von Beginn an war das Engagement der ehrenamtlichen Unterstützer der entscheidende Faktor.