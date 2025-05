Kurtheater Bad Wildbad: Die neue Spielzeit bietet abwechslungsreiches Programm

1 Thomas Käppler (links) und Gerd Müller stellen alljährlich ein beachtliches Programm im Kurtheater auf die Beine. Foto: Bernd Mutschler Seit vielen Jahren stellt der Förderverein des ehemals königlichen Kurtheaters in Bad Wildbad ein beachtliches Programm auf die Beine. Die Macher bedauern fehlende öffentliche Unterstützung – und freuen sich auf die neue Spielzeit.







Die Saison im Königlichen Kurtheater in Bad Wildbad startet bald. Das heißt, der erste Teil der Saison. Denn die teilt sich in zwei Abschnitte – unterbrochen durch das Belcanto-Opera-Festival „Rossini in Wildbad“. Und der erste Teil startet noch in dieser Woche: Am Freitag, 16. Mai, geht es los, mit einer besonderen Show. Ab 19 Uhr bietet die Gruppe „Cabaret con Carne“ eine Show mit einem Mix aus Burlesque, Drag, Magie und Comedy.