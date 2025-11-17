Kurt Weber wiedergewählt: Der CDU-Ortsverband Schuttertal erwartet 2026 zwei besondere Gäste

Die Schuttertäler CDU blickt mit Spannung auf 2026. Vorsitzender Kurt Weber wurde bei der Hauptversammlung wiedergewählt, will sein Amt aber bald zur Verfügung stellen.

Kurt Weber blickte bei der Hauptversammlung des CDU-Ortsverbands auf das vergangene Jahr zurück. Besonders hob er den „Sundowner“ auf dem Geisberg hervor, zu dem der Verband Anfang August eingeladen hatte. Am gleichen Tag hatte der Ortsverband auch einen Programmpunkt des Sommerferienprogramms der Gemeinde veranstaltet. 28 Kinder verbrachten einen ereignisreichen Nachmittag an der Schutterquelle, einschließlich der Reinigung de Quelle.

Weber berichtete außerdem von seiner Teilnahme an der „Grünen Woche“ in Berlin, bei der er zahlreiche Abgeordnete traf. Schriftführer Udo Fischer berichtete über die Vereinsaktivitäten des letzten Geschäftsjahres und nannte die Ergebnisse der letzten Bundestagswahl zufriedenstellend, denn 48 Prozent der Stimmen entfielen in der Talgemeinde auf die CDU.

Den Bericht des nicht anwesenden Schatzmeisters Anton Büchele verlas Weber selbst und berichtete von einem soliden Kassenstand. Bei den Neuwahlen wurden alle bisherigen Vorstandsmitglieder wiedergewählt, mit Ausnahme von Beisitzerin Jule Büchele-Scholz, für die Stephan Ohnemus gewählt wurde. Kurt Weber, seit 19 Jahren im Vorstand, kündigte allerdings an, dass er bei der nächsten Wahl gerne abgelöst werden könne. Zudem ehrte er Sebastian Hohwieler für 25 Jahre Mitgliedschaft mit Urkunde, Anstecknadel, Dankschreiben und Gutschein.

Europaabgeordneter und Landwirtschaftsminister kommen

Für das neue Geschäftsjahr kündigte Weber, im Hinblick auf die im März stattfindende Landtagswahl, zwei wichtige Termine an: Am 21. Januar wird Europaabgeordneter Norbert Lins in Schuttertal erwartet, am 19. Februar der Bundesminister für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat, Alois Rainer. Außerdem teilte Weber mit, dass CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel am 28. Februar 2026 nach Fischerbach in den „Fuxxbau“ kommen wird.

Gemeinderat Ralph Werner Hundt dankte dem Verein und Bürgermeister Matthias Litterst für dessen Engagement und äußerte zum Abschluss der Versammlung seine persönliche Freude über den Wechsel sowohl in der Gemeindeführung als auch auf Bundesebene. Bürgermeister Matthias Litterst sprach dem Ortsverein abschließend Lob und Anerkennung aus.