Kurt Weber wiedergewählt: Der CDU-Ortsverband Schuttertal erwartet 2026 zwei besondere Gäste

Die Schuttertäler CDU blickt mit Spannung auf 2026. Vorsitzender Kurt Weber wurde bei der Hauptversammlung wiedergewählt, will sein Amt aber bald zur Verfügung stellen.
Kurt Weber blickte bei der Hauptversammlung des CDU-Ortsverbands auf das vergangene Jahr zurück. Besonders hob er den „Sundowner“ auf dem Geisberg hervor, zu dem der Verband Anfang August eingeladen hatte. Am gleichen Tag hatte der Ortsverband auch einen Programmpunkt des Sommerferienprogramms der Gemeinde veranstaltet. 28 Kinder verbrachten einen ereignisreichen Nachmittag an der Schutterquelle, einschließlich der Reinigung de Quelle.