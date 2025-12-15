Kurswechsel: Ford legt Rückwärtsgang im Elektroauto-Geschäft ein

Mit Milliardeninvestitionen jagten die großen US-Autokonzerne Tesla hinterher. Doch die Elektroautos verkauften sich schlecht und brachten ihnen Verluste ein. Bei Ford gibt es jetzt einen Kurswechsel.
Dearborn - Ford krempelt sein verlustreiches Elektroauto-Geschäft um und nimmt dafür eine Riesenabschreibung in Kauf. Sie soll - größtenteils im laufenden Quartal - 19,5 Milliarden Dollar erreichen (16,6 Mrd Euro). Die vollelektrische Version des großen Pickups F-150 wird eingestellt. In Zukunft will Ford stärker auf Hybrid-Fahrzeuge setzen - und bei Elektroautos auf kleinere Modelle.