Kurstift Bad Dürrheim: Diese Möglichkeiten haben die Auszubildenden

Professionell Kompetenzen vermitteln und in einem geschützten Raum lernen, um auf reale Situationen vorbereiten: Im KWA Kurstift gibt es einen Lernraum.
„Das Ziel der Pflegeausbildung ist, Auszubildenden die Kompetenzen zu vermitteln, die für die selbstständige und prozessorientierte Pflege von Menschen aller Altersstufen in akut und dauerhaft stationären sowie ambulanten Pflegesituationen erforderlich sind“, beschreibt Anke Mattmüller, Pflegedienstleitung für den stationären und teilstationären Bereich, das Bestreben seitens des Kurstifts.