Kurstift Bad Dürrheim: Diese Möglichkeiten haben die Auszubildenden

Professionell Kompetenzen vermitteln und in einem geschützten Raum lernen, um auf reale Situationen vorbereiten: Im KWA Kurstift gibt es einen Lernraum.

„Das Ziel der Pflegeausbildung ist, Auszubildenden die Kompetenzen zu vermitteln, die für die selbstständige und prozessorientierte Pflege von Menschen aller Altersstufen in akut und dauerhaft stationären sowie ambulanten Pflegesituationen erforderlich sind“, beschreibt Anke Mattmüller, Pflegedienstleitung für den stationären und teilstationären Bereich, das Bestreben seitens des Kurstifts.

Pflegeschüler sollen im Laufe ihrer generalistischen Pflegeausbildung insgesamt zehn verschiedene Kompetenzen erwerben, die dem Konzept des Seniorenwohnstifts entsprechen und von Juliane Wandke, Praxisanleiterin im stationären Bereich, bei der Eröffnungsfeier des neuen Azubi-Lernraums anschaulich erläutert wurden.

„Eigentlich bräuchte man für all diese Kompetenzen mehr als zwei Arme“, war die Antwort einer Auszubildenden während ihres Praxiseinsatzes im Kurstift, erzählt Pflegedienstleitung Anke Mattmüller ergänzend. Daraus entstand die KWA-Krake mit zehn Armen, die nun das Maskottchen der Pflegeschüler wurde und den Lernraum an jeder hervorgehobenen Stelle ziert.

Rückzugsort zum Lernen

Anke Mattmüller war es auch, die sich für einen Rückzugsort zum Lernen, stark gemacht hat. Für die Eröffnungsfeier des neuen Azubi-Lernraums ist das Foyer des Kurstifts feierlich geschmückt. Neben Schülern sind auch Lehrer, Kollegen, Mitarbeitende aus anderen Fachabteilungen und sogar Bewohner gekommen. Alle stießen auf das neue Projekt gemeinsam mit einem Gläschen Sekt an.

„Wichtige Ereignisse werden bekannt gegeben und jeder ist herzlich dazu eingeladen, solche Momente miteinander zu teilen“, freute sich Stiftsdirektorin Ileana Dieter. Die Bewohner des Kurstifts zeigen sich interessiert, denn der Lernraum soll einen nachhaltigen Effekt auf ihre zukünftige Versorgung erzielen.

Verschiedene Motivationen

Anschließend wurden die aktuellen Azubis aus dem ersten Lehrjahr vorgestellt. Insgesamt vier neue Azubis haben sich dazu entschlossen, im Kurstift den Pflegeberuf zu erlernen.

„Ich habe mich für eine Ausbildung als Pflegefachmann entschieden, weil diese Beschäftigung wichtige Faktoren für meine beruflichen Ziele erfüllt. Pflege ist sinnstiftend und abwechslungsreich. Der demografische Wandel macht meine Arbeitsstelle zukunftssicher. Nach meiner Ausbildung habe ich viele Karrieremöglichkeiten, denn als Pflegefachkraft übernehme ich soziale Verantwortung und kann medizinisches Wissen vorweisen“, so einer der Auszubildenden, auf die Frage, was ihn zu der Ausbildung zum Pflegefachmann motiviert hat.

„Taufe“ für Dummys

Bevor der neue Lernraum in Betrieb ging, durften Mitarbeitende und Bewohner darüber abstimmen, wie die künftige Dummy-Puppe genannt werden soll. Eine Dummy-Puppe dient bei der medizinischen Ausbildung als hochmoderne Simulation. So ist es angehenden Ärzten, Pflegekräften und medizinischem Fachpersonal möglich, lebensrettende Fähigkeiten zu trainieren. Praxisnahe Erfahrungen in einem sicheren Lernumfeld sind entscheidend für die Patientensicherheit und den Erfolg im Gesundheitswesen.

Das Einreichen der Namensvorschläge wurde schnell zu einer spaßigen Angelegenheit, bei der sich viele beteiligten. Der Gewinnername wurde mit Spannung von einem der Auszubildenden bei der Eröffnung bekannt gegeben: Kurnigunde und Kurt Stift helfen den Auszubildenden künftig ihre Fähigkeiten zu perfektionieren, Selbstvertrauen aufzubauen und sich auf reale Situationen vorzubereiten.

Abschließend wurde der Lernraum, durch das Durchschneiden der roten Schleife von Stiftsdirektorin Ileana Dieter offiziell eröffnet und konnte gruppenweise besichtigt werden. Neben PC und Nachschlagewerken ist zudem eine realistische Szene mit Pflegebett und Dummy Kurt und Kurnigunde entstanden.

„Für die Schüler ist es wichtig, dass sie einen Rückzugsort haben, wo sie ungestört lernen, in Gesetzestexten nachschlagen oder Fallbeispiele durchgehen können“, ziehen auch die zuständigen Lehrer der Albert-Schweitzer-Schule ihr Fazit, die sich diese Eröffnungsfeier nicht entgehen lassen haben. Die Wand des Azubi-Lernraums ziert natürlich das neue Maskottchen: die blaue KWA-Krake.