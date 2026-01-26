Kurstadt beschließt den Haushalt: Bad Dürrheim hat große Pläne und rote Zahlen

Unsichere Konjunktur, Millionenminus und dennoch große Investitionen: Bad Dürrheim beschließt den Haushalt 2026 – mit Krediten, Sparzwang und ehrgeizigen Projekten.
Es ist ein schwieriges Umfeld, vor dem Kommunen wie Bad Dürrheim am Montag Haushaltspläne beschließen. „Die Rahmenbedingungen sind für uns als Kommune unheimlich unsicher“, betonte der Kämmerer der Kurstadt, Stefan Milles, vor der einstimmig erfolgten Haushaltsverabschiedung. Und Bürgermeister Jonathan Berggötz sprach von einem „absolut dramatischen“ ordentlichen Ergebnis.