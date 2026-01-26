Kurstadt beschließt den Haushalt: Bad Dürrheim hat große Pläne und rote Zahlen

Es ist ein schwieriges Umfeld, vor dem Kommunen wie Bad Dürrheim am Montag Haushaltspläne beschließen. „Die Rahmenbedingungen sind für uns als Kommune unheimlich unsicher“, betonte der Kämmerer der Kurstadt, Stefan Milles, vor der einstimmig erfolgten Haushaltsverabschiedung. Und Bürgermeister Jonathan Berggötz sprach von einem „absolut dramatischen“ ordentlichen Ergebnis.

Und doch: Man hat Großes vor. Auch, aber längst nicht nur das künftige „Mega-Projekt“ Solemar-Neubau, das für den Kämmerer unabdingbar ist. Auch die Umsetzung des Schulverbunds am Salinensee und die Erweiterung der Ostbaarschule für den Ganztagesbetrieb beispielsweise, oder die Umstellung der Straßenbeleuchtung nebst einer Vielzahl kleinerer, aber oft nicht minder bedeutender Projekte.

Besonders dankbar blickt man auf zusätzliche Mittel, die der Kommune neben den regulären Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich zur Verfügung stehen – 8,89 Millionen Euro aus dem Sondervermögen des Länder- und Kommunal-Infrastrukturgesetzes etwa für investive Projekte in den nächsten zwölf Jahren. Ausreichend aber sei das längst nicht, wird betont.

Die Basis: rote Zahlen

Beim Blick auf den vorläufigen Jahresabschluss für 2024 mit einem negativen ordentlichen Ergebnis von voraussichtlich 3,2 Millionen Euro – auch wenn das über 1,2 Millionen Euro über Plan liegt, stimmt ebenso nachdenklich wie der Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025. Kämmerer Stefan Milles berichtete, dass das Ergebnis für 2025 negativ ausfalle – ursprünglich ging man von rund 1,6 Millionen Euro Miese aus, nach aktuellem Stand lande man zwar etwa eine Million Euro besser und somit nur knapp im roten Bereich, schwarze Zahlen aber schreibe man nicht.

Minus setzt sich fort

Rund vier Millionen Euro Minus – diese Zahl steht unter dem Ergebnishaushalt 2026 und damit für den laufenden Betrieb. Von den im Haushaltsplanentwurf im Oktober 5,6 Millionen Euro Minus ist also nach den Sparrunden noch einiges übrig geblieben.

Beim Finanzhaushalt 2026 steht am Ende ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von rund 4,5 Millionen Euro. Der Bedarf resultiere vor allem aus dem negativen Ergebnis beziehungsweise dem Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts in Höhe von rund 2,5 Millionen Euro sowie aus der Tilgung von Krediten in Höhe von 703 400 Euro, wird erläutert. Unterm Strich prangt im Finanzhaushalt ein ebenfalls dickes Minus in Höhe von rund 4,6 Millionen Euro.

2026 sind Kreditaufnahmen sind mit drei Millionen Euro insbesondere für die Maßnahmen Erweiterung der Realschule, Erweiterung der Ostbaarschule sowie den Umbau des Alten Rathauses, für den Ganztagsschulbetrieb an der Grundschule Bad Dürrheim und den Neubau des Forstgebäudes geplant. In der mittelfristigen Finanzplanung stehen für die Jahre 2026 bis 2029 weitere Darlehen von insgesamt 14,7 Millionen Euro.

Bei einer Einwohnerzahl von 13 225 (Stand 30. Juni 2025) liegt der Schuldenstand voraussichtlich bei 2801 Euro pro Einwohner.

Der Auftrag ist klar

Die Rechtsaufsichtsbehörde habe Bad Dürrheim klar den Auftrag zur Konsolidierung des Haushalts mitgegeben – vom geforderten ausgeglichenen Ergebnis aber sei die Stadt Bad Dürrheim „im gesamten Finanzplanungszeitraum bis 2029 weit entfernt“, erläutert die Verwaltung. Das Konzept sieht nun eine Konsolidierung bis 2032 vor – „dabei wird es auch zu schmerzhaften und für die Bürger merklichen Einsparungen kommen“, stellt man im Rathaus klar.

Und wer schuld ist am Desaster, das ist für die Crew um Bürgermeister Jonathan Berggötz sonnenklar: Man blicke auf ein gesamtstaatliches Leistungsversprechen, „das faktisch kaum noch finanzierbar ist“, kritisieren Bürgermeister Jonathan Berggötz, der stellvertretende Fachbereichsleiter im Finanzwesen Mario Grieshaber sowie Kämmerer Stefan Milles. Und weiter: „Die eigentliche Ungeheuerlichkeit besteht jedoch darin, dass die Ausführung dieser Aufgaben auf die Städte und Gemeinden übertragen wurde, ohne ihnen dafür eine ausreichende finanzielle Kompensation zur Verfügung zu stellen.“ Das Ungleichgewicht steigt auch in Bad Dürrheim – nur noch 17 Prozent des Budgets entfallen auf Investitionen, 83 Prozent auf Ergebnishaushalt und damit aufs laufende Geschäft, um das man eben nicht herumkommt.

Und das sagen die Fraktionen

CDU

Barbara Fink von der CDU beschrieb den Haushalt 2026 als große Herausforderung in unsicheren Zeiten und warb für Optimismus, Mut und Zuversicht. „Wir sagen Ja zu unseren Zielen“, so Fink mit klarem Bekenntnis zu Solemar, Bildung und Sanierungen. Aber da sei auch ein Defizit von rund vier Millionen Euro. „Wir müssen unsere Ausgaben in den Griff bekommen“, findet die CDU. Bisherige Sparmaßnahmen, Gebührenerhöhungen wie die schweren Herzens beschlossene Grundsteuererhöhung, reichten nicht aus. Weitere Einschnitte seien nötig, in den Fokus rückten dabei die Leistungen der Kur- und Bäder GmbH, die diese nur defizitär erbringen könne. Die CDU wirbt für Pragmatismus und stimmte dem Haushalt zu.

FW

Auch für die Freien Wähler blickte Klaus Götz auf globale Unsicherheiten, vor diesem Hintergrund sei der Haushalt 2026 eine gemeinschaftliche Aufgabe. Priorität gelte dabei den Investitionen in Schulen, Rathaus, Infrastruktur und den Pflichtaufgaben. Trotz Defiziten und begrenzter Kreditaufnahme seien Grundsteuererhöhung und Parkgebühren notwendig. Der Solemar-Neubau ist für die Freien Wähler alternativlos, Fördermittel seien aber entscheidend – es bleibe zu hoffen, dass den positiven Einlassungen diverser Politiker im Wahlkampf auch Taten folgten. Einsparungen sollten, so Götz, gezielt erfolgen, nicht pauschal. Die Fraktion sagte ja – zur weiteren Konsolidierung und auch dem Haushalt 2026. Die Lage sei ernst, aber nicht hoffnungslos.

LBU

Karen Roeckl beschrieb die Haushaltslage, stellvertretend für die LBU-Fraktion als Folge steigender Ansprüche und unzureichender Finanzierung durch Bund und Land. Trotz Sparmaßnahmen, Personalabbau und Kürzung freiwilliger Leistungen blieben hohe Defizite. Investitionen wie in die „Lebensader“ Solemar seien unverzichtbar, aber auch kaum finanzierbar. Steuererhöhungen, Parkgebühren und neue Einnahmequellen seien unausweichlich. Die LBU sei klar dafür, die Liegenschaften zu überprüfen und sich von der einen oder anderen Immobilie zu trennen und auch den Bau von Windkraftanlagen auf der Gemarkung zu verfolgen – dabei seien jährlich Einnahmen im mittleren sechsstelligen Bereich zu erzielen. Die LBU will das Thema Wasserkonzession nicht weiter verfolgen, um den Wasserpreis nicht zu erhöhen. Dem Haushalt stimmte sie zu.

FDP

Karlheinz Mundinger sah für die Freidemokraten im vorliegenden Budgetplan einen „Haushalt der Warnsignale“ und machte ein strukturelles Problem aus, keine Momentaufnahme. Freiwillige Leistungen müsse man sich dauerhaft leisten können – dafür brauche es klare Weichenstellungen. Unabdingbar ist aus seiner Sicht eine „echte Wirtschaftsförderung“, und die FDP fordert Berggötz auf, sich für die Einstufung Bad Dürrheims als Kleinzentrum einzusetzen, sowie für zehnprozentige Zielvorgaben für Einsparungen in den Fachbereichen und im Personalbereich der Verwaltung. „Trotz aller Kritik stimmen wir dem Haushalt zu – nicht aus Begeisterung, sondern aus Verantwortung“, so die FDP.

SPD

Für die Sozialdemokraten sprach Can Zileli und sah die Kurstadt an einem kritischen Wendepunkt: Es drohe ein „Game over für die kommunale Selbstverwaltung, wenn wir jetzt nicht entschlossen handeln“. Bürgermeister Jonathan Berggötz stellte die SPD in dieser Situation „für seine frühzeitige, offene und transparente Kommunikation“ gute Noten aus – das habe gerade in dieser angespannten Haushaltslage wesentlich zur Sachlichkeit der Diskussionen beigetragen. Notwendig seien strukturelle Maßnahmen, vor allem Begrenzung der Kreditaufnahme und Verkauf nicht benötigter Liegenschaften. Steuererhöhungen seien nur kurzfristig vertretbar. Pauschale Kürzungen freiwilliger Leistungen lehnt die SPD ab. Dem Haushalt stimmte die SPD aber zu.