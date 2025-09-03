Kurse in St. Georgen: Das bietet die Volkshochschule im Herbst und Winter

Es wird lecker, kreativ und sportlich mit dem neuen Semesterprogramm der St. Georgener Volkshochschule (VHS). Semesterstart ist am Montag, 15. September.

Mit großen Schritten geht es für die Volkshochschule (VHS) in Richtung des neuen Semesters, das einmal mehr ein breites Spektrum an Kursen, Vorträgen und weiteren Angeboten abdeckt. Ab diesen Mittwoch, 3. September, ist das gedruckte Programmheft verfügbar – ab kommenden Dienstag, 9. September, werden Anmeldungen entgegengenommen. Möglich sind diese unter vhs.st-georgen.de, unter Telefon 07724/8 71 53, unter E-Mail vhs@st-georgen.de sowie in der VHS-Geschäftsstelle im Rathaus-Provisorium

Das Programm habe wieder allerlei zu bieten, teilt Tabea Epting vom Stadtmarketing mit. Neben altbekannten und -bewährten Angeboten stehen im kommenden Herbst- und Wintersemester auch einige neue Kurse und Besonderheiten auf dem Plan. Ein Nähkurs und eine Bücherwerkstatt für Kinder gehören dazu genauso wie Kurse im Mawiba-Tanzen, in japanischer Tuschmalerei, im Zeichnen von Manga sowie im Gestalten einer Nana-Skulptur. Lecker wird es bei mehreren Kochkursen – unter anderem zu den Themen Braten und veganes Weihnachtsmenü.

Junge VHS

Ihr eigenes Buch können Acht- bis Zwölfjährige in der Bücherwerkstatt basteln. Und ein neues kreatives Hobby erschließt vielleicht dem einen oder anderen jungen Teilnehmer ein Nähkurs. An alle Schüler richtet sich ein „Superhirn“-Kurs: „Vokalen lernen im Sekundentakt“ lautet das Motto.

Ein Mawiba-Kurs lädt Schwangere und Mamas mit Baby zum sanften Beckenbodentraining ein. Ebenfalls erneut im Programm ist das immer wieder beliebte Babyschwimmen der Volkshochschule, berichtet Epting. Insgesamt sind von Mitte September bis Mitte Februar sechs Kurse im Hallenbad geplant. Mit diversen Wintersportkursen geht es zudem wieder ins Freie.

Mensch und Gesellschaft

Mit Achtsamkeit, Resilienz und Stressbewältigung sollen drei Kurse zu mehr Entspannung und Widerstandsfähigkeit verhelfen. Zudem erklärt Rechtsanwältin Tatjana Leonhardt, wie man richtig vererbt, und Natascha Hirt, wie man wirksam kommuniziert. Auch eine Weinprobe mit Weinbergwanderung in Sasbachwalden steht auf dem Programm.

Kunst und Kultur

Kreativ wird es im bevorstehenden Semester mit Sumi-e – japanischer Malerei mit schwarzer Tusche –, Aquarell-Malerei, plastischer Gestaltung und zwei Zeichenkursen. Zudem können Teilnehmer lernen, wie man einen Korb flicht, wie man japanische Comics namens Manga zeichnet und wie man Nana-Skulpturen anfertigt.

Gesundheit

Traditionell groß sind Angebot und Nachfrage bei den Bewegungskursen der VHS – das spiegelt sich auch im aktuellen Programm wider: Neben diversen Yoga-Kursen werden auch Qigong, Pilates, Rio Abierto, Aqua-Gymnastik sowie weitere Bewegungs- und Fitnesskurse angeboten.

Besondere Genüsse versprechen ein türkisches Frühstück und ein alternatives Weihnachtsmenü, das nicht nur lecker, sondern auch vegan ist. Für Fleischliebhaber ist jedoch ebenso gesorgt: Sie lernen, wie man Braten und Bratwurst selbst zubereitet.

Sprachen

Spanisch, Italienisch und Englisch können Teilnehmer der Sprachkurse lernen. Und auch Deutschkurse finden sich wieder im VHS-Programm.

Beruf und digitale Medien

Wie geht man mit Excel, Word und Powerpoint um? Das zeigen drei Kurse im VHS-Programm. Bei zwei Online-Angeboten steht Künstliche Intelligenz inklusive ihrer Anwendung am Arbeitsplatz im Fokus.

Online-Kurse

Zudem ist Interessierten durch die VHS ein breites Spektrum an Online-Kursen zugänglich: Von einem Aramäisch-Kurs über Quantencomputer bis hin zu Tipps und Tricks für gesunden Schlaf – das Angebot ist umfassend. Insgesamt sind im neuen Programmheft der VHS St. Georgen mehr als 120 Online-Kurse aufgelistet.

Kursleiter gesucht

Interessierte

Die Volkshochschule (VHS) sei stets auf der Suche nach Kursleitern, sagt Tabea Epting vom Stadtmarketing – „zum Beispiel für Sprachen, Kunst und Kultur, Gesundheit und mehr“. Wer ein Hobby, ein spezielles Interesse oder Wissen habe und dieses praxisnah und verständlich weitergeben könne, sei eingeladen, sich unter E-Mail vhs@st-georgen.de zu melden.