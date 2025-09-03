Kurse in St. Georgen: Das bietet die Volkshochschule im Herbst und Winter

Es wird lecker, kreativ und sportlich mit dem neuen Semesterprogramm der St. Georgener Volkshochschule (VHS). Semesterstart ist am Montag, 15. September.
Mit großen Schritten geht es für die Volkshochschule (VHS) in Richtung des neuen Semesters, das einmal mehr ein breites Spektrum an Kursen, Vorträgen und weiteren Angeboten abdeckt. Ab diesen Mittwoch, 3. September, ist das gedruckte Programmheft verfügbar – ab kommenden Dienstag, 9. September, werden Anmeldungen entgegengenommen. Möglich sind diese unter vhs.st-georgen.de, unter Telefon 07724/8 71 53, unter E-Mail vhs@st-georgen.de sowie in der VHS-Geschäftsstelle im Rathaus-Provisorium