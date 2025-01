Brand in Tiefgarage Feuerwehr evakuiert Mehrfamilienhaus in Altensteig

72 Menschen musste die Feuerwehr am Montagabend in Altensteig-Wart in Sicherheit bringen. In der Tiefgarage des Mehrfamilienhauses brannten drei Autos aus, zahlreiche weitere wurden beschädigt. Dichter Qualm zog durch das gesamte Gebäude. Drei Personen wurden verletzt, darunter ein Feuerwehrmann.