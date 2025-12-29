Kurse im Theater am Turm VS: Mit Körper und Stimme einen Raum füllen

1 Im neuen Jahr beginnen wieder die Theaterkurse für Kinder, Jugendliche und Frauen. Foto: Birgit Heinig Die Theaterkurse für Kinder und Jugendliche am Theater am Turm in Villingen werden auch 2026 wieder angeboten.







Und es gibt eine Neuauflage von „Mein Körper, meine Stimme“ speziell für Frauen. Marnie Schulz, Schauspielerin, Sprachgestalterin und Erzieherin startet mit ihren Kursen am 23. Februar. Die „Young Kids“ im Alter von sechs bis neun Jahre kommen zehnmal immer montags von 15 bis 16 Uhr, die „Teens“ (12 bis 17 Jahre) üben zwölfmal von 16.15 bis 17.45 Uhr. Bei den wöchentlichen Proben lernen die Heranwachsenden Dinge wie Improvisation und Körperausdruck, Räume zu entdecken, und „dass ein Scheitern nicht blöd ist, sondern sogar Spaß machen kann“, sagt Marnie Schulz.