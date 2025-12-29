Kurse im Theater am Turm VS: Mit Körper und Stimme einen Raum füllen
1
Im neuen Jahr beginnen wieder die Theaterkurse für Kinder, Jugendliche und Frauen. Foto: Birgit Heinig

Die Theaterkurse für Kinder und Jugendliche am Theater am Turm in Villingen werden auch 2026 wieder angeboten.

Und es gibt eine Neuauflage von „Mein Körper, meine Stimme“ speziell für Frauen. Marnie Schulz, Schauspielerin, Sprachgestalterin und Erzieherin startet mit ihren Kursen am 23. Februar. Die „Young Kids“ im Alter von sechs bis neun Jahre kommen zehnmal immer montags von 15 bis 16 Uhr, die „Teens“ (12 bis 17 Jahre) üben zwölfmal von 16.15 bis 17.45 Uhr. Bei den wöchentlichen Proben lernen die Heranwachsenden Dinge wie Improvisation und Körperausdruck, Räume zu entdecken, und „dass ein Scheitern nicht blöd ist, sondern sogar Spaß machen kann“, sagt Marnie Schulz.

 

Improvisation und Körperausdruck

Hin und wieder endet ein Kurs mit einer gemeinsamen Aufführung, einige ihrer bisherigen Schüler und Schülerinnen treten sogar schon bei TaT-Eigenproduktionen auf, wie aktuell bei der Krimikomödie „Die 8 Frauen“. Mit dem Kurs „Mein Körper, meine Stimme“ spricht Marnie Schulz Frauen ab 18 Jahre an, die ihr Stimmpotenzial entdecken wollen. Frauen neigen zu einer zurückhaltenden, manchmal auch „piepsigen“ Stimme, weiß Marnie Schulz.

Mein Körper, meine Stimme

„Das muss nicht sein, denn wer sich der Qualität seiner Stimmlaute bewusst wird, der kann erleben, wie auch ’frau’ einen Raum allein mit ihrer Stimme füllen kann.“ Der Kurs umfasst acht Einheiten, beginnt am 5. März um 18.30 Uhr, dauert eineinviertel Stunde und findet immer donnerstags statt.

Die Kurse sind ab sofort buchbar über die Homepage www.theater-am-tum.de.

 