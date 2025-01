Kurse im Jugendhaus: Projekt unterstützt Migrantinnen in Altensteig

Projekt unterstützt Migrantinnen in Altensteig

1 Stehen hinter dem „MiBeOn“-Projekt in Altensteig: Betreuer Zainullabudin Saify (von links) , Jugendhausleiterin Kerstin Reinhardt, Regina Haselmaier von der Erlacher Höhe, Birgit Riedel vom Diakonieverband Nördlicher Schwarzwald sowie Thomas Bräuning vom Hauptamt der Stadt Altensteig. Foto: Angela Baum

Der Diakonieverband und die Erlacher Höhe bieten in der Flößerstadt Offene Gruppen und Kurse an, die die Chancen am Arbeitsmarkt verbessern sollen. „MiBeOn“ wird vom Bund und vom Europäischen Sozialfonds gefördert.









Das Projekt soll die Chancen von 150 Migrantinnen aus dem Landkreis Calw am Arbeitsmarkt und deren Bildungsteilhabe nachhaltig stärken. Dies geschieht auf unterschiedliche Art und Weise – etwa durch neue niederschwellige Gruppen, die sich in Altensteig in den Räumen des Jugendhauses treffen.