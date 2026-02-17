Kurs zur Selbstverteidigung: Kinder in Konfliktsituationen stärken

Das Budocenter Steinen-Maulburg-Wiesental in Steinen-Höllstein veranstaltet mit der Volkshochschule ein Seminar zur Selbstbehauptung.
Das Budocenter Steinen-Maulburg-Wiesental in Steinen-Höllstein veranstaltet am Samstag, 28. Februar, in Kooperation mit der VHS Steinen/Lörrach ein Gewaltpräventions-, Selbstverteidigungs- und Selbstbehauptungsseminar im Budocenter in Höllstein, Neuteichstraße 1. Von 10 bis 13 Uhr findet der Unterricht „Gewaltprävention für Kinder von sechs bis zwölf Jahren“ und von 14 bis 17 Uhr „Selbstbehauptung und effektive Selbstverteidigung für Jugendliche ab zwölf Jahren und Erwachsene“ statt.