Kurs zur Selbstverteidigung: Kinder in Konfliktsituationen stärken

Das Budocenter Steinen-Maulburg-Wiesental in Steinen-Höllstein veranstaltet mit der Volkshochschule ein Seminar zur Selbstbehauptung.

Das Budocenter Steinen-Maulburg-Wiesental in Steinen-Höllstein veranstaltet am Samstag, 28. Februar, in Kooperation mit der VHS Steinen/Lörrach ein Gewaltpräventions-, Selbstverteidigungs- und Selbstbehauptungsseminar im Budocenter in Höllstein, Neuteichstraße 1. Von 10 bis 13 Uhr findet der Unterricht „Gewaltprävention für Kinder von sechs bis zwölf Jahren“ und von 14 bis 17 Uhr „Selbstbehauptung und effektive Selbstverteidigung für Jugendliche ab zwölf Jahren und Erwachsene“ statt.

Dabei werden die Teilnehmer präventiv für Gefahren im Alltag sensibilisiert und lernen die Vermeidung von Gefahr- und Konfliktsituationen sowie das richtige Verhalten in akuten Selbstverteidigungs- und Mobbingsituationen kennen. Sie erlernen Selbstbehauptungsstrategien und trainieren effektive Selbstverteidigungstechniken mit Partner und am Schlagpolster.

Im Seminar für Kinder liegt der Fokus auf Prävention und dem richtigen Verhalten bei Ansprache und Belästigung durch Fremde, im Nachmittagsseminar wird auch auf das Verhalten bei Angriffen mit Messer und anderen Waffen eingegangen.

Treffpunkt ist zehn Minuten vor Beginn im Budocenter (im Gebäude des Gesundheitszentrum Maxx, UG, rechts die Rampe runter), heißt es in der Ankündigung. Das Seminar wird von Selbstverteidigungslehrer Karl-Hans König, 8. Dan, geleitet und von Manuel Haas, 4. Dan, durchgeführt. Mitzubringen sind Mineralwasser, eine bequeme, lange Trainingshose und ein T-Shirt. Es wird barfuß oder in Turnschuhen trainiert.

Eine verbindliche Anmeldung ist notwendig und kann über das Kontaktformular „Selbstverteidigung“ auf der Webseite www.budocenter.info erfolgen.