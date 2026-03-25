Kurs in Neustetten: Landfrauen lernen Schlepperfahren

Frauen übernehmen zunehmend Verantwortung auf dem Hof: In Neustetten übten Bäuerinnen den Umgang mit Traktoren.
Eine kalte, steife Brise wehte trotz Sonnenschein über die Sportanlagen und wer nicht unbedingt musste, der blieb zu Hause. Dennoch herrschte auf dem Festplatz beim Tennisheim reges Treiben. Zu Gast war nämlich das evangelische Bauernwerk, welches ein Schlepperseminar für Bäuerinnen und Betriebshelferinnen anbot und die Landfrauen mussten auch nicht, sondern sie kamen durch die Bank freiwillig und gerne.