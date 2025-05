Auf dem Horber Festplatz fanden vergangene Woche zwei fast ausgebuchte E-Bike Fahrsicherheitskurse statt. Organisiert wurden sie von der Stadtverwaltung Horb in Kooperation mit Harald Bühler von „Effektiv-Aktiv“ sowie drei weiteren ehrenamtlichen Mountainbikern.

Rund 40 Teilnehmende widmeten sich dem Thema E-Bike. Im Fokus des Fahrsicherheitskurses stand die Förderung der Sicherheit für die Benutzung eines E-Bikes. „Wir setzen auf Vertrauen und Gefühl – zwei essenzielle Werte, die das Fahrradfahren zu einem echten schönen Erlebnis machen“, sagte Harald Bühler, Kursleiter „Effektiv-Aktiv“.

Zielgruppe des Kurses waren Seniorinnen und Senioren, da gerade in dieser Altersgruppe häufig Unsicherheiten im Umgang mit dem E-Bike oder einem Pedelec auftreten, berichtet die Stadtverwaltung in ihrer Pressemitteilung. Zudem verläuft die körperliche Erholung nach einem Sturz bei älteren Menschen in der Regel langsamer und schwieriger.

Vertrauen wächst

Umso wichtiger war es daher, mit dem Fahrsicherheitstraining den sicheren Umgang mit einem E-Bike zu fördern und zu stärken. Der Kurs unterstütze zudem dabei, das Vertrauen in das eigene Fahrvermögen zu gewinnen – besonders für Teilnehmende, die sich unsicher fühlen oder längere Zeit nicht mehr Rad gefahren sind.

Das E-Bike, so berichtet die Stadtverwaltung, biete älteren Menschen eine wertvolle Möglichkeit, trotz nachlassender körperlicher Kraft mobil zu bleiben, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen und die körperliche Fitness in moderatem Umfang zu trainieren.

Die Freude und Motivation der Teilnehmenden ließ sich bei dem Kurs auch vom wechselhaften Wetter mit Regenschauern nicht trüben. Beide Kurse waren in den Augen der Teilnehmenden sowie Kursleiter Harald Bühler ein voller Erfolg.