Jeden Tag war neben der Arbeit mit den Pferden und dem Reitunterricht ein abwechslungsreiches Programm organisiert worden. So wurde an einem Nachmittag ein geführter Ausritt durchgeführt.

Übernachtung war der besondere Höhepunkt

Die Teilnehmer lernten, wie man auf dem Pferd richtig sitzt, wie man sie führt, aber auch Basteln, Malen und Spielen kam nicht zu kurz. Ein besonderer Höhepunkt für die Kinder war die Übernachtung im Reiterstüble. Dies war ein besondere Höhepunkt für die Kinder.

Fünf Betreuer haben auf die Kinder aufgepasst, Kim Binder und Alea Riegger hatten alles bestens geplant und organisiert. Sie wurden von Mathlen Kriegas, Amy Volkers und Amelie Behrents unterstützt.

Weitere Kurse im zweiten Halbjahr 2024

Auch im zweiten Halbjahr sind noch weitere Aktionen geplant. So soll am 4. Oktober ein Pony-Ausritt für Kinder von vier bis acht Jahren durchgeführt werden.

Ein Ein-Tages-Reitkurs ist noch am 13. Oktober und am 10. November geplant. Und ein Herbstreitkurs vom 28. Oktober bis 1. November (mit einer Übernachtung am letzten Tag). Die Reitkurse sind für Kinder von acht bis zwölf Jahren. Anmeldungen und Informationen gibt es unter Telefon 0176 / 48 07 03 39 oder rfv.grosselfingen@gmail.com.