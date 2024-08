Kurs für Flüchtlinge in Eutingen: Erste Hilfe in Muttersprache gelernt

1 Diaa übt gerne die Reanimation, denn er möchte im Ernstfall helfen können. Foto: Feinler

Der DRK-Ortsverein Eutingen hat gemeinsam mit Übersetzern für die 40 Geflüchteten in Weitingen und Göttelfingen einen Erste-Hilfe-Kurs der besonderen Art angeboten.









Extra für den Erste-Hilfe-Kurs-Termin hat sich Hossin an diesem Samstag freigenommen, denn der 21-Jährige will die Erste Hilfe lernen. Seit Wochen hat sich Jugendleiter Mazen Aledilbi auf den Samstag vorbereitet. Gemeinsam mit den Übersetzern Larissa Auberger und Demet Celik wurden die Einladungen auf russisch, arabisch und türkisch übersetzt. An jede Zimmertür und persönlich wurden die Einladungen verteilt sowie in den beiden Unterkünften aufgehängt. Auch wurden die russischsprechenden Geflüchteten in Eutingen schriftlich eingeladen.