Kurpark in Bad Liebenzell: Junge Leute wollen den Planetenweg richten

Der Planetenweg beim Spielplatz im Kurpark von Bad Liebenzell ist in einem schlechten Zustand. Die Kugeln sind verrostet. Der Saturn fehlt sogar ganz. Der Jugendgemeinderat (JGR) will das nicht hinnehmen. In der jüngsten Gemeinderatssitzung kamen sie deshalb mit einem Antrag: Der Planetenweg soll saniert werden. Die dortige Sonne bezeichnete der Vorsitzende des JGR, Anton Krause, als „Drecksball“.