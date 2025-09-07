Kurort Schömberg: In der Heilanstalt glänzende Erfolge bei der Behandlung von Tuberkulose

Die Süddeutsche Heilanstalt in Schömberg hatte überregionale Bedeutung bei der Bekämpfung der Tuberkulose. Vor 100 Jahren gab es einen Meilenstein in der Geschichte des Hauses.
Die Süddeutsche Heilanstalt bestimmte zusammen mit der 1833 erbauten evangelischen Dorfkirche viele Jahrzehnte das Bild im Kern Schömbergs. Umgeben vom alten Pfarrhaus und dem alten Kirchhof, vis-a-vis vom alten Schulhaus und dem traditionsreichen Gasthof Ochsen, lag die Süddeutsche Heilanstalt im Herzen des noch jungen Kurorts. Später erfüllte sie als Sanatorium Schwarzwaldheim im Besitz der Sozialversicherung ihre Aufgaben.