Lisa Kohler von der Kurkapelle Schonach absolvierte erfolgreich die Ausbildung zur Musikmentorin an der BDB-Musikakademie in Staufen. In dem Kurs konnte sich die Musikerin wichtiges Wissen aneignen, dass sie anderen weitergeben kann.

Nicht nur Musik-, sondern auch Ausbildungsverein: Neben dem gemeinsamen Musizieren und der Mitgestaltung des aktiven Vereinslebens erhalten junge Musikerinnen und Musiker der Kurkapelle regelmäßig die Möglichkeit zur musikalischen Aus- und Weiterbildung.

Lisa Kohler ließ sich in diesem Jahr – wie bereits Anne Kramer und Lena Runge im Vorjahr – an der BDB-Musikakademie in Staufen erfolgreich zur Musikmentorin ausbilden und erhielt die Möglichkeit, in mehreren Phasen wertvolle musikalische Fähigkeiten zu erlangen.

In diesem Jahr bestand der BDB-Musikmentorenkurs aus 40 Jugendlichen aus ganz Baden-Württemberg. Diese in Kooperation mit dem Kultusministerium Baden-Württemberg durchgeführte Ausbildung bereitete die junge Klarinettistin aus Schonach auf Tätigkeiten im Verein vor, wo sie die Vereinsverantwortlichen nach erfolgreichem Abschluss des Kurses künftig – gemeinsam mit den Mentorinnen Anne Kramer und Lena Runge – mit dem erlernten Wissen unterstützen kann.

Die Ausbildung beinhaltet das Musizieren im Lehrgangsorchester, die Grundlagen zur Ensemblearbeit sowie die Planung und Ausführung eigener Projekte. Neben zum Beispiel den Grundlagen des Dirigierens werden auch viele pädagogische Inhalte sowie praktische Impulse in Sachen Veranstaltungsorganisation, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit vermittelt.

Den praktischen Input zu den erlernten Themenfeldern erproben die Lehrgangsteilnehmer in jedem Jahr mit der Umsetzung eines Großprojekts. Für Lisa Kohler und den diesjährigen Lehrgang war dies die Planung, Durchführung und Organisation des „Tages der offenen BDB-Musikakademie.

Unter dem Motto „Klang(t)räume erleben“ wurde ein Veranstaltungskonzept erarbeitet, um das neue Akademiegebäude der Öffentlichkeit vorzustellen und einen ganzen Tag lang zum Klingen zu bringen. Musikalische Programmpunkte kamen ebenfalls nicht zu kurz.

Neben dem Konzert des aktuellen Mentorenlehrgangs mit eigens einstudierten und arrangierten Musikstücken gab es auch ein Ehemaligenorchester aus ehemaligen Mentoren aller Jahrgänge, bei welchem die Schonacher Musikmentorinnen Anne Kramer und Lena Runge erfolgreich mitwirkten.