1 Aida Alves erfüllt sich mit im „pinken Haus“ einen Lebenstraum: Eine eigenes Weingeschäft. Foto: Alexander Reimer

Das Gebäude Schuhmarkplatz 12 zieht mit seiner knalligen Farbe neugierige Blicke auf sich. Viele fragen sich, was es mit dem „pinken Haus“ auf sich hat.









Es tut sich was am Schuhmarktplatz: Seit einiger Zeit können Fußgänger beobachten, wie Bauarbeiter in das Gebäude ein- und auskehren – im Inneren wird eifrig getüftelt. Die knallbunte Fassade erregt derweil die Aufmerksamkeit der Oberndorfer und wirft zugleich einige Fragen auf: Was wird aus dem Gebäude? Was entsteht hier? Und warum ausgerechnet Pink?