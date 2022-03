1 Der nicht vorhandene Ausblick sorgt bei einem Treppensteiger für etwas Verwunderung. Foto: Reimer

Oberndorf - Ein Treppensteiger, der neu in Oberndorf ist und die Stadt für sich entdeckt, wandte sich mit einem kleinen Anliegen an die Redaktion. Nach einem beschwerlichen Aufstieg wartete am oberen Ende der Treppe am Langen Weg eine Bank auf den jungen Mann. Doch der Ausblick, der sich ihm bot, war dann doch etwas enttäuschend. Pflanzen versperren dort die Sicht. Er fragt sich, wie es hier wohl früher aussah. Wir haben beim Stadtarchivar, Simon Zimmermann, nachgehakt.

Schwierige Recherche

"Die Recherche gestaltete sich etwas aufwendiger, da es sich offenbar um eine vergleichsweise junge Bebauung handelt", erklärt er. Er vermutet, dass die Bank Ende der 70er-Jahre während der Renovierungsarbeiten an den Schulen womöglich aufgestellt wurde. Doch in den Archivbeständen sind keine Bilder zu finden.

Zimmermann fragte wiederum im Hoch- und Tiefbauamt nach. Doch auch das brachte keine weiteren Aufschlüsse. Seinerzeit wurde zu dieser Bank keine Dokumentation angelegt, wurde ihm von mitgeteilt. "Nach dem Archäologischen Stadtkataster soll der Aufstellungsort aber wohl sehr nahe am ehemaligen Standort des Mühlentörles gelegen sein", so der Historiker. Ob da ein Zusammenhang besteht? Das bleibt unklar.

Bank hütet ihr Geheimnis

Der Fall zeigt wohl, dass die kleinen Geheimnisse der Stadtgeschichte nur schwer zu ergründen sind. "Manche Dinge lassen sich leider nicht mehr so einfach aufklären", so Zimmermann. Doch vielleicht erinnert sich noch der eine oder andere Zeitzeuge an den Ausblick, der einst Oberndorfer Treppensteiger zum Verweilen lockte.