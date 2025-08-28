Kuriosität in Horb: Parkt ein Airbus auf der Wiese am Neckar?

Was hat es mit dem Flugzeug auf sich, das Google Maps nahe der Ihlinger Holzbrücke in einem Feld anzeigt? Eine Bildanalyse ergibt zahlreiche Ansatzpunkte.
Hat Horb eine neue Touristenattraktion, die gut in der Landschaft versteckt ist – oder ist die bei Google Maps im Kreis Rottweil zu sehende Boeing, die im September vergangenen Jahres deutschlandweit für Schlagzeilen sorgte, jetzt in Horb gelandet? Nur wenige Meter von der zerstörten Holzbrücke, die bei Horb-Ihlingen über den Neckar führt, ist ein großer Jet auf einem grünen Feld zu sehen. Mancher vermutet schon scherzhaft einen neuen Flughafen in Ihlingen. Ein Facebook-Nutzer hatte das Foto von Google Maps auf der Seite „Horber Stadtgeflüster“ geteilt, mit den Worten: „Neueste Sensation, Airport Ihlingen“.