Kuriosität in Horb: Parkt ein Airbus auf der Wiese am Neckar?

Hat Horb eine neue Touristenattraktion, die gut in der Landschaft versteckt ist – oder ist die bei Google Maps im Kreis Rottweil zu sehende Boeing, die im September vergangenen Jahres deutschlandweit für Schlagzeilen sorgte, jetzt in Horb gelandet? Nur wenige Meter von der zerstörten Holzbrücke, die bei Horb-Ihlingen über den Neckar führt, ist ein großer Jet auf einem grünen Feld zu sehen. Mancher vermutet schon scherzhaft einen neuen Flughafen in Ihlingen. Ein Facebook-Nutzer hatte das Foto von Google Maps auf der Seite „Horber Stadtgeflüster“ geteilt, mit den Worten: „Neueste Sensation, Airport Ihlingen“.

Was die Nutzer von Google Maps und Google Earth dort bei Ihlingen tatsächlich sehen, ist ein Schnappschuss einer Luftaufnahme, aufgenommen vom Unternehmen Airbus im Laufe des Jahres 2025. Diese Angaben finden die Nutzer am unteren rechten Bildschirmrand, wenn Google Maps in der Kartenansicht Satellit geöffnet ist. Was bei genauem Betrachten auch noch auffällt: Das Flugzeug hinterlässt einen doppelten Kondensstreifen, der auf der Aufnahme bis zum Horber Ortseingang reicht.

Einige Ansatzpunkte

Doch was lässt sich über das mysteriöse Flugzeug herausfinden? Im Folgenden ein paar theoretische Ansatzpunkte: Die Ausrichtung des Flugzeugs zeigt, dass es zum Zeitpunkt der Luftaufnahme in südwestlicher Richtung über Horb und Ihlingen geflogen sein muss. Am Flugzeug fällt auf, dass die Heckflosse einen Schatten zur rechten Seite wirft. Auch Bäume und Büsche in der Umgebung werfen ihre Schatten in dieselbe Richtung. Die Sonne müsste zum Zeitpunkt der Aufnahme in etwa aus südlicher Richtung geschienen haben. Das Flugzeug war daher vermutlich um die Mittagszeit über Horb am Himmel zu sehen.

Der doppelte Kondensstreifen ist fast bis nach Horb zu sehen. Foto: Screenshot/Google Maps

Genauer betrachten lässt sich auch die Form des Flugzeugs und so möglicherweise darauf schließen, um welchen Flugzeugtyp es sich handeln könnte. Laut Angaben des Flughafens Zürich lassen sich die weltweit größten Hersteller von Passagierflugzeugen, Airbus und Boeing, anhand zweier Merkmale unterscheiden: an der Flugzeugnase und an den Cockpitfenstern. „Beim Airbus ist die Nase stärker abgerundet und wirkt dadurch verkürzt. Die Nase einer Boeing ist spitzer und erscheint dadurch länger. Die Cockpitfenster sind bei Airbus-Flugzeugen alle auf gleicher Höhe und bilden eine gerade Linie. Bei Boeing-Flugzeugen bilden die Cockpitfenster ein breites V“, heißt es in dem Beitrag. Während sich die Cockpitfenster auf dem Bild nicht detailliert genug erkennen lassen, macht die Nase augenscheinlich einen doch eher runden Eindruck.

Möglicherweise ein A320?

Ein weiterer Anhaltspunkt, dass es sich bei dem Flugzeug um einen Airbus, beispielsweise um das Modell A320 handeln könnte, kann die Form des Hecks sein. Wie der Blog travel-dealz.de schreibt, weist das Ruder der A320-Familie an der Front nahezu eine gerade Linie auf. Anders ist das Heck bei Boeing gestaltet. Der Blog verrät: „Bei der 737 beginnt das Ruder (die „Flosse“, wenn man so will) flacher, bevor es kurz danach deutlich steiler nach oben geht.“ In der Darstellung auf Google Maps wirken das Heck und sein deutlich sichtbarer Schatten eher wie eine steile, gerade Linie.

Über weitere Theorien können sich die Google-Nutzer vermutlich noch einige Zeit Gedanken machen. Google weist in dem Blog-Artikel „Google Maps 101: Wie funktionieren Satellitenbilder?“ darauf hin, dass versucht werde, die Bilder von Kleinstädten alle drei Jahre zu erneuern.

Bilder für Google Maps

Woher stammen die Bilder?

Zur Frage, woher die Bilder stammen, die in Google Maps verwendet werden, teilt Google in dem Blog-Artikel „Google Maps 101: Wie funktionieren Satellitenbilder?“ mit: „Das Mosaik aus Satelliten- und Luftbildern, das bei Google Maps und Google Earth zu sehen ist, stammt von vielen verschiedenen Anbietern. Unter anderem sind das staatliche Behörden, geologische Forschungsorganisationen und kommerzielle Anbieter von Bildmaterial. (...) Es gibt sogar eine ganze Branche, die sich mit Luftbildaufnahmen beschäftigt. Unternehmen schneiden Löcher in die Böden von Flugzeugen, um mit Kameras Fotos zu machen. In vielen Teilen der Welt geschieht das regelmäßig. In Gebieten, in denen es keinen etablierten Markt für Luftbildaufnahmen gibt, greifen wir auf Satellitenbilder zurück. Durch Luftbildaufnahmen erhalten wir sehr hochwertige Bilder, die scharf genug sind, um detaillierte Karten zu erstellen. Satellitenbilder hingegen haben eine geringere Qualität, sind aber trotzdem hilfreich, da sie eine weltweite Abdeckung ermöglichen.“