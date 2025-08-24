Kuriosität in Bisingen: Was macht dieser stillgelegte Golf in einem Wessinger Garten?

Einen außergewöhnlichen Anblick gibt es in der Ortsmitte von Bisingens Ortsteil Wessingen. Dort steht in einem Garten ein stillgelegter Golf II. Was es damit auf sich hat.
Ein Auto mit integriertem Gasgrill im Motorraum hat gewiss nicht jeder. Beim 35 Jahre alten „Smokey“, einem Golf II, ist dies der Fall. Zu sehen ist das mittlerweile zu zwei Drittel mit Rankpflanzen zugewachsene Vehikel in einem Garten in Wessingens Ortsmitte. Nur die Schnauze ragt noch hervor und verweist auf das einst so begehrte Auto.