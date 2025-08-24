Kuriosität in Bisingen: Was macht dieser stillgelegte Golf in einem Wessinger Garten?

Einen außergewöhnlichen Anblick gibt es in der Ortsmitte von Bisingens Ortsteil Wessingen. Dort steht in einem Garten ein stillgelegter Golf II. Was es damit auf sich hat.

Ein Auto mit integriertem Gasgrill im Motorraum hat gewiss nicht jeder. Beim 35 Jahre alten „Smokey“, einem Golf II, ist dies der Fall. Zu sehen ist das mittlerweile zu zwei Drittel mit Rankpflanzen zugewachsene Vehikel in einem Garten in Wessingens Ortsmitte. Nur die Schnauze ragt noch hervor und verweist auf das einst so begehrte Auto.

Zum 30. Geburtstag wurde ihm sogar ein symbolisches H-Kennzeichen angeschraubt. Das gute alte Stück mit einem 90 PS starken Benzinmotor wurde 1989 erstmals zugelassen und hatte bei Stilllegung über 167 000 Kilometer auf dem Tacho. Dies würde reichen um die Erde vier GMal zu umrunden. Über Jahre hinweg war der Golf in der Bodenseegegend unterwegs, bevor er nach Wessingen umsiedelte und am Stich die letzte Runde drehte, bis sein Motorherz aufhörte zu brummen.

Die hohen Reparaturkosten gaben die Entscheidung zur Stilllegung. Vor der bevorstehenden Verschrottung rettete ihn die letzte Besitzerin. Seither – also seit 2018 – ziert der Golf den Garten und lenkt Blickfänge der Spaziergänger auf sich.

Infoblatt gibt Aufschluss über Lebenslauf des Fahrzeugs

Um nicht mit dem Gesetz in Schwierigkeiten zu gelangen wurden Motor, Getriebe und Tanks entfernt. Die mit Boden befüllten Rücksitze aber auch die im Auto wachsenden Pflanzen bieten seit damals Lebensraum für Kleinstlebewesen. Sogar ein Baum wächst inmitten des ehemaligen Fahrzeugs. Ein am nahe liegenden Zaun befestigtes Infoblatt gibt Aufschluss über den Lebenslauf des „Smokey“.