Kurioses Vorgehen: Mutmaßliche Diebe flüchten bei Altenheim mit Fahrdienst

Vier junge Männer im Alter von 19 bis 24 Jahren stehen im Verdacht, am Morgen des Fronleichnam auf einer Veranstaltung im Vieweiderweg aus mehreren Zelten heraus verschiedene Wertgegenstände gestohlen zu haben. Anschließend seien die Tatverdächtigen mit einem BMW in Richtung Goldscheuer davongefahren. Ein Bestohlener meldete sich gegen 6 Uhr bei der Polizei und löste mit seinen Schilderungen eine Sofortfahndung aus.

Eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Offenburg stieß bei den Fahndungsmaßnahmen auf der L98 prompt auf den vom Anrufer genannten BMW. An der Kreuzung „Kraftwerkstraße/Striedweg“ hielt der Wagen kurz an, was zwei der insgesamt vier Insassen ausnutzten, um in ein angrenzendes Feld zu flüchten.

Der BMW fuhr anschließend weiter und konnte nach kurzer Verfolgung dann aber gestoppt werden. Im Innenraum und Kofferraum des Autos befanden sich etliche Gegenstände, die als mutmaßliches Diebesgut in Betracht kommen, unter anderem hochwertige Musikboxen und Bargeld. Weiterhin zeigte sich bei einem durchgeführten Test, dass der 19 Jahre alte Fahrer unter Drogeneinwirkung stand. Er musste daraufhin eine Blutprobe abgeben.

Die Flüchtenden wurden mit der Drohne entdeckt

Bei der Fahndung nach den beiden Flüchtigen wurde eine Drohne eingesetzt. Der entscheidende Hinweis für die spätere vorläufige Festnahme der Flüchtenden kam dann aber von dem Fahrer eines Fahrdienstunternehmens, der zur Aufnahme von zwei Fahrgästen die Kraftwerkstraße anfahren sollte. Weil er dort zunächst niemanden antreffen konnte, informierte er die Polizei.

Bei Überfliegen der Kraftwerkstraße mit der Drohne konnte der Drohnenführer dann erkennen, wie zwei Personen schließlich doch in das Fahrzeug des Fahrdienstunternehmens eingestiegen sind. Auf der L98 bei Langhurst konnte der Wagen kontrolliert und die beiden verdächtigen Personen vorläufig festgenommen werden.

Es handelte sich hierbei um die beiden zuvor geflüchteten Männer. Gegen den festgenommenen 24-Jährigen bestand auch ein Haftbefehl einer auswärtigen Staatsanwaltschaft, weshalb er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde. Alle vier Tatverdächtigen sind deutsche Staatsangehörige. Es besteht der Verdacht des Bandendiebstahls.