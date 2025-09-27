Kurioses Verbot in Niedereschach: Ein Spielplatz, der am Wochenende nicht benutzt werden darf

Ein Verbotsschild untersagt die Nutzung des Spielplatzes bei der Niedereschacher Schule außerhalb der Unterrichtszeiten. „Ein Unding“, findet Gerhard Rabus.
In Sinkingen sei bei einem dortigen Aussiedlerhof eine Tafel angebracht, dass vorbeispazierende Familien mit ihren Kindern gerne die Tiere in den Stallungen anschauen und die Kinder auch den dortigen privaten Spielplatz benutzen dürfen, berichtete Gerhard Rabus (Grüne) in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Demgegenüber stehe an der Schule in Niedereschach ein Schild, dass das Schulgelände außerhalb der Schulzeiten nicht betreten werden darf.