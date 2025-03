Kurioses Testspiel: Darum spielt der SV Marschalkenzimmern in Weiden

Nein, es ist kein Tippfehler: Der SV Marschalkenzimmern trägt sein Testspiel an diesem Donnerstag (19 Uhr) gegen die SG Böhringen/Dietingen tatsächlich auf dem Sportplatz in Weiden aus. Dort fand zuletzt in den 90er-Jahren ein reguläres Fußballspiel statt. Dahinter steckt eine neue Kooperation zwischen dem SV Marschalkenzimmern und dem SV Weiden.

Viele Spieler aus Weiden

Mit Details hält sich Frank Baumann, Trainer des SV Marschalkenzimmer, zurück und verweist auf die Hauptversammlung des Vereins, die an diesem Freitag stattfindet. Dort soll die Kooperation näher vorgestellt werden. Nur so viel: „Es kommen ja viele Spieler aus Weiden“, sagt Baumann, der den SV Marschalkenzimmern in der Winterpause zusammen mit seinem Co-Trainer Carsten Gaiser übernommen hat. Zuvor war das Duo beim SV Alpirsbach am Ruder. Baumann kommt allerdings aus Marschalkenzimmern – und kennt die Gegenbenheiten daher gut.

Für den SVM ist das Testspiel gegen die SG Böhringen/Dietingen auf lange verwaistem Terrain das vorletzte, ehe es am 16. März in der Bezirksliga Nordschwarzwald weitergeht – ausgerechnet gegen den SV Alpirsbach. Zuvor testet der SV Marschalkenzimmern noch am 9. März gegen die SG Talheim, dann wie gewohnt in Marschalkenzimmern.

Im Februar ließ Baumann seine Mannschaft fünf Testspiele absolvieren, von denen nur eines gewonnen werden konnte – mit 3:2 gegen die SG Rosenfeld/Isingen/Brittheim. Niederlagen setzte es gegen den TSV Trillfingen (0:6), die SG Sulz/Sigmarswangen/Holzhausen (1:2), die SG Weildorf/Bittelbronn (2:6) und die SG Fluorn/Winzeln II (1:6).

Welche Erkenntnisse hat der neue Trainer dabei gewonnen? „Wir haben einen Kader von insgesamt 30 Leuten. Ich wollte jedem mindestens eine Halbzeit geben. Der Fokus lag darauf, jeden mal unter Wettkampfbedingungen spielen zu sehen“, erklärt Baumann. Logisch sei, dass einige Spieler nun wieder in die zweite Mannschaft rücken.

Es wird noch eingekehrt

Ähnlich ist für Baumann die Herangesehensweise an die zwei noch ausstehenden Testspiele. „Man verliert natürlich nicht gerne, aber die Ergebnisse sind mir ziemlich egal. Das ist Vorbereitung“, verdeutlicht Baumann, der das Gastspiel in Weiden auch nutzen will, um sich im Nachbarort zu zeigen: „Wir werden nach dem Spiel noch einkehren.“