Kurioses Los im Bezirkspokal NSW: Wie geht man in ein Spiel gegen die eigene zweite Mannschaft?

In der zweiten Runde des Bezirkspokals Nordschwarzwald trifft die SG Oberreichebach/Würzbach auf die eigene zweite Mannschaft. Wie stellt Trainer Jürgen Keppler sein Team darauf ein?
Besonders ein Spiel sticht am Mittwoch in der zweiten Runde des Fußball-Bezirkspokals Nordschwarzwald besonders heraus: Die SG Oberreichenbach/Würzbach muss gegen ihre eigene zweite Mannschaft antreten. „Als ich mir mal so die möglichen Gegner angeschaut hatte, habe ich mir schon gedacht: Hoppla, es könnte auch die zweite Mannschaft werden“, sagt Trainer Jürgen Keppler und unterstreicht: „Wir freuen uns auf dieses Spiel. Man kennt sich, man passt aufeinander auf. Die erste Mannschaft ist natürlich besser besetzt, aber im Pokal kann viel passieren. Das wird ein ganz normales Spiel.“