Kurioses Los im Bezirkspokal NSW: Wie geht man in ein Spiel gegen die eigene zweite Mannschaft?

In der zweiten Runde des Bezirkspokals Nordschwarzwald trifft die SG Oberreichebach/Würzbach auf die eigene zweite Mannschaft. Wie stellt Trainer Jürgen Keppler sein Team darauf ein?

Besonders ein Spiel sticht am Mittwoch in der zweiten Runde des Fußball-Bezirkspokals Nordschwarzwald besonders heraus: Die SG Oberreichenbach/Würzbach muss gegen ihre eigene zweite Mannschaft antreten. „Als ich mir mal so die möglichen Gegner angeschaut hatte, habe ich mir schon gedacht: Hoppla, es könnte auch die zweite Mannschaft werden“, sagt Trainer Jürgen Keppler und unterstreicht: „Wir freuen uns auf dieses Spiel. Man kennt sich, man passt aufeinander auf. Die erste Mannschaft ist natürlich besser besetzt, aber im Pokal kann viel passieren. Das wird ein ganz normales Spiel.“

Guter Gradmesser

Die sportlich interessanteste Partie im Kreis Calw dürfte aber das Duell der beiden Bezirksligisten SV Gültlingen und TSV Möttlingen sein. Los-Pech? Das sieht der Gültlinger Abteilungsleiter Gunter Deuble nicht so: „Ein guter Gradmesser. Dann sehen wir gleich, wo wir stehen. Das nehmen wir als Vorbereitung für das erste Punktspiel mit. Das Spiel wird sich bestimmt noch den ein oder andere Fehler aufzeigen, den wir dann abstellen können.“ Allerdings macht Deuble auch klar: „Wir wollen natürlich im Bezirkspokal eine Runde weiterkommen.“ Urlaubsbedingt hat der SV Gültlingen mehrere Ausfälle zu beklagen. Der Kader sei laut Deuble aber groß genug, um das aufzufangen.

Kein Spaziergang wird das Auswärtsspiel vom Bezirksligisten 1. FC Altburg beim A-Ligisten TSV Haiterbach. Die Altburger stecken mitten in einem Kaderumbruch, während der TSV Haiterbach schon bei seinen Vorbereitungsspielen angedeutet hat, sich viel für diese Saison vorgenommen zu haben. In den vier Partien schossen die Haiterbacher 16 Tore und kassierten dabei nur zwei Gegentreffer.

Premiere in Aichelberg

Nach den Siegen in Simmersfeld (4:1) und bei der SG Nagold-Nord (5:4 n.E.) feiert die neue SG Überberg/Ettmannsweiler/Aichelberg in der zweiten Bezirkspokalrunde ihre Pflichtspiel-Premiere zu Hause. Dass mit den SF Gechingen ein namhafter Gegner kommt, wird der Zuschauerzahl auf dem Sportplatz in Aichelberg gut tun. Sportlich wird es gegen den Bezirksligisten aber schwer werden.

Ebenfalls machbare Aufgaben haben die Bezirksligisten SV Althengstett (bei Phönix Pfalzgrafenweiler), Grün-Weiß Ottenbronn (beim TSV Altensteig) und VfL Nagold II (bei der Spvgg Bad Teinach-Zavelstein). Als Favorit fährt der FV Calw zum B-Ligisten TSV Neuhengstett.

Blick in die Süd-Gruppe

Bezirksliga-interne Duelle gibt es in der Süd-Gruppe des Bezirkspokals nicht. Die schwerste Aufgabe dürfte der SV Baiersbronn beim Bezirksliga-Absteiger SF Salzstetten haben. Auch Bezirksligist SV Eutingen trifft mit der SG Vöhringen auf einen Ligakonkurrenten der Vorsaison. Ein besonders hartes Los hat B-Ligist SF Aach mit dem Landesliga-Absteiger TSF Dornhan gezogen. Der zweite B-Ligist der Süd-Gruppe – der SV Bergfelden – empfängt Bezirksliga-Absteiger SV Alpirsbach/Rötenbach.