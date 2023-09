Kurioses in Wittershausen

1 Das Ortsschild ist zwar wieder da, aber trotzdem noch nicht wieder angebracht worden. Foto: Fahrland

Na so was, das abhanden gekommene Ortsschild ist überraschend wieder aufgetaucht. Warum die Anbringung sich dennoch weiter hinziehen könnte, hat unsere Redaktion recherchiert.











Mindestens seit dem ersten Juli-Wochenende herrscht gähnende Leere in der Halterung an der K 5505 aus Richtung Kreisverkehr, nachdem das Ortsschild entwendet worden war. Als Ratsmitglied Birol Esslinger sich in der Sitzung des Ortschaftsrats erkundigte, wann denn das fehlende Ortsschild ersetzt würde, gab es eine faustdicke Überraschung.