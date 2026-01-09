Kurioses in Schramberg: Fußgänger-Einbahnstraße sorgt für jähen Stopp

1 Vor der Peter-Meyer-Schule geht es laut Beschilderung für Fußgänger nicht weiter. Foto: Dold Schramberg kann mit einem Novum aufwarten.







Link kopiert



So etwas gibt es nur in Schramberg: Eine „Einbahnstraße für Fußgänger“. Wer auf der Graf-von-Bissingen-Straße in Richtung der neuen Kita Don Bosco geht, wird vor der Peter-Meyer-Schule jäh von einem Schild gestoppt. „Durchgang verboten“ heißt es dort. Ein Umweg über die Treppe an der Karl-Diehl-Halle und weiter zum Gehweg an der B 462 ist laut Beschilderung ein Muss. Keine andere Chance. Allerdings: Wer von der B 462 über den Grafenweg in Richtung Kita Don Bosco und weiter marschiert, hat freien Durchgang. Hannes Herrmann, Pressesprecher der Stadtverwaltung, klärt auf: „Es wurde schlichtweg vergessen, das Schild abzubauen“. Dieses erfüllte während der Bauarbeiten für die Kita Don Bosco seinen Zweck. Nun ist es aber überflüssig. Bauhof und Hochbauamt seien nach der Anfrage unserer Redaktion nun aber informiert und würden sich drum kümmern, verspricht er. Ein Leser hat wiederum die Redaktion über den Missstand informiert – er hat damit dafür gesorgt, dass die „Einbahnstraße für Fußgänger“ verschwindet.