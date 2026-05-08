Kurioses in Furtwanger Gasthaus: Im „Bad“ ruft der Kuckuck zum Händewaschen

Im Gasthaus Bad überrascht Mike Schlageter seine Gäste mit einer weltweit wohl einmaligen Kuckucksuhr als Seifenspender – und baut nebenbei kreative Designer-Tische.
„Hände waschen nicht vergessen“, wenn man im Gasthaus Bad zur Toilette geht, wird man gerne darauf hingewiesen. Aber nicht von einem anderen Gast oder vom Personal – hier spricht der Seifenspender mit den Gästen. Dabei handelt es sich nicht um einen gewöhnlichen Seifenspender, sondern um eine funktionierende Kuckucksuhr. Weltweit dürfte der Apparat einmalig sein.