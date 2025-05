Ehepaar lebt in einem Haus im Haus – was steckt dahinter?

Kurioses Bauwerk in Grüningen

Oliver Ramme und Vera Dreßen haben eine alte Scheune in Grüningen zu ihrem Wohnhaus umgebaut. Foto: Tobias Weißert In Grüningen steht ein besonderes Gebäude: Von außen sieht es aus wie eine alte Scheune, im Inneren verbirgt sich ein Wohnhaus. Die Besitzer erzählen von dem Projekt.







Schon als Kind hat Oliver Ramme, der in Villingen geboren und in Donaueschingen aufgewachsen ist, die Scheune in Grüningen fasziniert. Dadurch, dass seine Eltern hier ein Schiff untergebracht hatten, hatten er und seine Frau Vera Dreßen auch bereits Kontakt zu den Besitzern.