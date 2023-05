Flugunfall in Essen Schwan muss aus Brückengeländer befreit werden

Nach einem missglückten Flugmanöver ist ein Schwan in Essen in einem Brückengeländer stecken geblieben. Das Tier konnte sich nach der Bruchlandung nicht selbst aus seiner Lage befreien, wie die Polizei in Dortmund mitteilte.