1 Allein auf weiter Flur: der Briefkasten auf der A20 bei Bad Segeberg. Foto: dpa/Jonas Walzberg

Auf dem Mittelstreifen der A20 bei Bad Segeberg steht ein weißer Briefkasten – allein auf weiter Flur. Dass dies teilweise für Verwirrung sorgt, ist nicht verwunderlich. Hier kommt des Rätsels Lösung.















Bad Segeberg - Wer auf der A20 bei Bad Segeberg im Schleswig-Holstein unterwegs ist, wird sich wohl verwundert die Augen reiben ob eines nicht gerade alltäglichen Anblicks: Denn auf dem Mittelstreifen der Autobahn steht alleine und verlassen – ein weißer Briefkasten.

Doch was hat ein Briefkasten an einer solch exponierten und schwer erreichbaren Stelle zu suchen? Ein dazugehöriges Haus in der Nähe sucht man vergebens. Des Rätsels Lösung: Der Briefkasten ist kein herkömmlicher Briefkasten, sondern eine Sammelstelle für Verkehrssicherungsprotokolle, wie Torben Wiencke von der Autobahn GmbH des Bundes der Nachrichtenagentur dpa verriet. „Täglich überprüft eine Firma in unserem Auftrag, ob mit der Baustellenabsicherung an der Stelle noch alles in Ordnung ist“, erklärt Wiencke. «Darüber wird ein Protokoll angefertigt und in den Kasten gelegt. Einer unserer Außendienstmitarbeiter leert den Kasten dann alle paar Tage.“

So ungewöhnlich sei dieses System des „toten Briefkastens“ auf deutschen Autobahnen allerdings nicht – an anderen Autobahnbaustellen falle ein solcher Briefkasten aufgrund einer diskreteren Platzierung eben nicht so auf. «Bei Bad Segeberg steht der Kasten allerdings an recht exponierter Stelle. Deshalb haben wir auch gelegentlich mal Anfragen von Bürgern, die wissen wollen, was es mit dem Briefkasten auf dem Mittelstreifen auf sich hat», so Wiencke.