Kurioses aus Rheinland-Pfalz: Illegal verbautes Blaulicht in Kühlergrill: Fahrerin ratlos

Agrarmesse in Berlin Grüne Woche zum Start von Viehseuche überschattet

Paarhufer müssen leider draußen bleiben - Wegen der Maul- und Klauenseuche in Brandenburg findet die Agrarmesse Grüne Woche in diesem Jahr ohne Kühe und Schafe statt. Nicht das Einzige, was die Stimmung trübt.