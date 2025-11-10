Kurioses aus Hessen: Unbekannter steckt 24-Jährigem in Kneipe hunderte Euro ins Hemd

Ein 24-Jähriger ist in einer Kneipe in Hessen unverhofft beschenkt worden. Ein Unbekannter steckte ihm hunderte Euro ins Hemd. Die Polizei sucht nun nach dem Gönner.

Ein 24-Jähriger hat in Gelnhausen den lukrativsten Kneipenbesuch seines Lebens erlebt: Ein Unbekannter steckte dem Mann mehrere hundert Euro Bargeld in sein Hemd, teilte die Polizei in Offenbach am Montag mit. Der Empfänger der unerwarteten Geldspende fragt sich nun, ob das Absicht war oder ein Versehen - die Polizei stellte das Geld zunächst einmal sicher.

Demnach bemerkte der junge Mann in der Nacht zu Sonntag zunächst nur einen ihm zugesteckten 20-Euro-Schein. Mit dem Geld habe er zwei Bier geholt und sei zur Tanzfläche der Kneipe zurückgekehrt, der Geldspender sei jedoch nicht mehr da gewesen. Als der Mann später nach Hause kam, entdeckte er immer mehr Scheine in seinem Hemd. Insgesamt läpperte sich dies laut Polizei auf eine hohe dreistellige Summe.

Laut Polizei fragt sich der überaus ehrliche Empfänger nun, ob ihm das Geld absichtlich oder unbewusst zugesteckt wurde und alarmierte deshalb die Polizei. Diese startete einen Fahndungsaufruf nach einem etwa 1,80 bis 1,85 Meter großen Mann mit kurzen, bräunlichen Haaren - dieser soll sich melden,um den ungewöhnlichen Vorfall aufzuklären.