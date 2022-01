Frau fängt Schwan in Not ein - Tier wartet im Badezimmer auf Ärztin

1 Der Schwan befand sich in einer Notlage. (Symbolbild) Foto: dpa/Valerie Nußbaum

Eine Frau aus dem Kreis Waldshut hat einen Schwan aus einer Notlage befreit. Um den Fuß des Tieres war eine Angelschnur gewickelt. Im Badezimmer der Frau wartete der Schwan geduldig auf eine Ärztin.















Link kopiert

Murg - Eine Frau hat in Murg (Kreis Waldshut) einen Schwan in Not eingefangen. Wie ein Sprecher der Feuerwehr am Donnerstag mitteilte, bemerkten Spaziergänger den Schwan am Dienstagmittag und verständigten die Einsatzkräfte, da das Tier eine Angelschnur um den Fuß gewickelt hatte. Anderthalb Stunden versuchten die Kräfte zu Land und zu Wasser, das Tier einzufangen. „Der Schwan war sehr schnell und gerissen“, heißt es in einer Mitteilung vom Dienstag. Die Versuche scheiterten.

Am Tag darauf lockte eine Anwohnerin das Tier mit Futter zu sich ins Haus. Nach Angaben des Sprechers beobachtete die Frau bereits am Dienstag den Einsatz, sie habe das Tier öfter gefüttert. Der Schwan machte es sich im Badezimmer gemütlich, bis Hilfe eintraf. Eine Tierärztin befreite am Abend den Angelhaken vom Fuß des Schwans, der etwas blutete, wie Schwarzwald TV, ein regionaler Infokanal, berichtete. Das Tier sollte am Donnerstag wieder in die Natur entlassen werden.