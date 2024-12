Kurioses aus Bayern: Mann erhält Erbe, betrinkt sich – und verliert 42.000 Euro in bar

1 Der Mann erhielt sein verlorenes Geld zurück. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie/Michael Bihlmayer

Gefühlsachterbahn für einen 50-Jährigen aus Bayern. Der Mann erhält ein stattliches Erbe und betrinkt sich daraufhin erst einmal. Dann vergisst er eine Tasche mit über 40.000 Euro in bar – doch es gibt ein Happy End.









Betrunken und in der Freude über sein Erbe hat ein wohnsitzloser Mann an einem Bahnhof in der Oberpfalz mehrere Zehntausend Euro in bar liegengelassen. Mitarbeiter der Deutschen Bahn hatten in der Nähe der Abstellgleise des Schwandorfer Bahnhofs ein brandneues E-Bike, ein Handy, einen Koffer sowie eine Stofftasche gefunden, wie die Bundespolizei mitteilte. Vorsichtshalber sperrte die alarmierte Polizei den Bereich und untersuchte die Gegenstände. In der Tasche fanden sie dann die rund 42.000 Euro.