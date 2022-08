Kurioser Vorfall in Balingen

1 Weil ein 17-Jähriger im Bus verbotenerweise Alkohol trank, wollte der Busfahrer seine Personalien notieren. (Symbolfoto) Foto: Yuri Bizgaimer – stock.adobe.com

Am Freitagabend ist ein Jugendlicher aus einem Bus am Busbahnhof in Balingen geflüchtet, nachdem der Busfahrer infolge seines Fehlverhaltens seine Personalien erheben wollte.















Balingen - Wie die Polizei mitteilte, befand sich der 17-jährige gegen 20.20 Uhr mit mehreren Begleitern im Linienbus von Oberndorf nach Balingen und konsumierte während der Fahrt unerlaubt Alkohol. Am Busbahnhof in Balingen angekommen, sprach der Busfahrer den Jugendlichen an und wollte seine Personalien notieren.

Da griff der 17-Jährige kurzerhand nach einem Nothammer, durchschlug eine Seitenscheibe des Busses und sprang hinaus. Die Personalien des Flüchtenden konnten schließlich über seine Begleiter ermittelt werden. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet.