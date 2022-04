Autofahrer flüchtet in Villingen-Schwenningen zu Fuß vor der Polizei

1 Das war wohl nichts. Die Polizei konnte einen Autofahrer ohne Führerschein zwar nicht direkt kontrollieren, weil er die Beine in die Hand nahm und rannte. Das wird ihn jedoch nicht vor Konsequenzen retten. (Symbolbild) Foto: Schwarzwälder Bote

Ein Autofahrer ist am Sonntagmittag in der Neuffenstraße in Villingen-Schwenningen zu Fuß geflüchtet vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Das half ihm jedoch nichts, weil er seinen Geldbeutel mit dem Ausweis im Auto zurückgelassen hat.















Villingen-Schwenningen - Polizisten erkannten einen 23-Jährigen am Steuer eines BMW. Da sie schon wussten, dass er keinen Führerschein besitzt, wollten sie den Autofahrer anhalten und überprüfen. Der stellte sein Auto zwar sofort ab, flüchtete dann aber zu Fuß. Autoschlüssel, Geldbeutel und andere persönliche Gegenstände ließ er in der Eile zurück. Die Polizisten nahmen die Sachen an sich. Gegen den Autofahrer ermitteln sie wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.