Kurioser Unfall in Weil am Rhein: Wenden endet an Hauswand

1 Die Polizei in Weil am Rhein wurde zu einem Unfall gerufen. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa Ein missglücktes Wendemanöver sorgt in Weil am Rhein für rund 10 000 Euro Sachschaden.







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Ein 68-jähriger Autofahrer ist in Weil am Rhein beim Wenden mit seinem Auto gegen eine Hauswand gefahren, heißt es in einer Polizeimeldung. Der Mann versuchte am Dienstag gegen 10.30 Uhr sein Fahrzeug auf der Wendefläche der Straße „Am Rheinpark“ zu wenden. Dabei kam er mit dem Auto von der Wendefläche ab und stieß mit einer Hauswand zusammen. Es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden am Fahrzeug wird auf zirka 9000 Euro und der Schaden an der Hauswand rund 1000 Euro beziffert.