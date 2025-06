Kurioser Unfall in VS: Auto verliert Reifen während der Fahrt

Kurioser Unfall in VS

1 Ein 51-Jähriger hat am Montagabend einen Verkehrsunfall in Schwenningen verursacht: Sein Vorderreifen löste sich während der Fahrt. Foto: Sina Schuldt/dpa/dpa-tmn Am Montagabend ist es auf der Neckarstraße in Schwenningen zu einem kuriosen Unfall gekommen: Ein Vorderreifen eines Fahrzeuges löste sich während der Fahrt.







Ein kurioser Verkehrsunfall hat sich am Montagabend, gegen 19.45 Uhr, auf der Neckarstraße in Schwenningen ereignet. Ein 51-jähriger Skoda-Fahrer, der am Vortrag die Reifen seines Autos wechselte, war auf der Neckarstraße unterwegs – als sich plötzlich der linke Vorderreifen löste und auf die Gegenfahrbahn rollte. Laut der Polizei konnte ein entgegenkommender 18-jähriger Fahrer eines Mercedes nicht mehr rechtzeitig bremsen.