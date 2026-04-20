Kurioser Unfall in Basel: Lastwagen mit Bagger bleibt an Brücke hängen

1 Der aufgeladene Bagger war schlicht zu hoch, um schadfrei unter der mit Baustellenbewehrung versehenen Brücke hindurchzufahren. Foto: Polizei BS Er wollte mit einem aufgeladenen Bagger unter einer Autobahnbrücke in Basel hindurch, doch dann blieb er stecken. Der Schaden blieb gering. Die Lösung überrascht.







Link kopiert



Mitarbeiter der Verkehrspolizei Basel-Stadt haben am Montag kurz nach 8.30 Uhr festgestellt, dass auf der Schwarzwaldallee ein Lastwagen in der Schwarzwaldallee beim Vogelsangschulhaus an der Tragkonstruktion der Baustellenverkleidung der Autobahnbrücke hängengeblieben war. Der auf den Laster aufgeladene Bagger sei schlicht zu hoch gewesen, nennt die Polizei als Grund für das Malheur. Die Blockierung der Fahrbahn führte zu Verkehrsbehinderungen von rund 45 Minuten.