Kurioser Unfall in Basel: Lastwagen mit Bagger bleibt an Brücke hängen
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Der aufgeladene Bagger war schlicht zu hoch, um schadfrei unter der mit Baustellenbewehrung versehenen Brücke hindurchzufahren. Foto: Polizei BS

Er wollte mit einem aufgeladenen Bagger unter einer Autobahnbrücke in Basel hindurch, doch dann blieb er stecken. Der Schaden blieb gering. Die Lösung überrascht.

Mitarbeiter der Verkehrspolizei Basel-Stadt haben am Montag kurz nach 8.30 Uhr festgestellt, dass auf der Schwarzwaldallee ein Lastwagen in der Schwarzwaldallee beim Vogelsangschulhaus an der Tragkonstruktion der Baustellenverkleidung der Autobahnbrücke hängengeblieben war. Der auf den Laster aufgeladene Bagger sei schlicht zu hoch gewesen, nennt die Polizei als Grund für das Malheur. Die Blockierung der Fahrbahn führte zu Verkehrsbehinderungen von rund 45 Minuten.

 

Fahrer lässt Luft aus Reifen

Der Fahrer des Lastwagens konnte den Bagger durch Ablassen der Luft in den Reifen auf die zulässige Maximalhöhe von vier Metern absenken, ihn wieder sichern und anschließend seine Fahrt fortsetzen. Baustellenmitarbeiter begutachteten die Beschädigung an der Tragkonstruktion der Baustellenverkleidung. Dort entstand nur ein geringer Schaden. Für eine Fahrt mit Überhöhe muss eine Sonderbewilligung beantragt werden. Weil dies unterlassen worden, wird der Lastwagenfahrer angezeigt.

 