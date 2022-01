Kurioser Unfall in Balingen

1 Auf einer verschneiten Straße öffnete eine Autofahrerin versehentlich das Fenster ihrer Fahrertür und wurde von einer Schneeböe überrascht. (Symbolbild) Foto: dpa

Ein versehentlicher Druck auf den Fenster-Kopf, eine ordentliche Ladung Schee und schon ist es passiert gewesen: Ein Autounfall mit darauffolgendem Stromausfall ist am Freitagabend in einem Wohngebiet in Balingen-Weilstetten passiert.















Link kopiert

Balingen - Eine 22-Jährige Autofahrerin war gegen 18.50 Uhr auf der Straße "Oberes Ried" in Balingen unterwegs. Sie öffnete aus Versehen das Fenster der Fahrertüre, wie die Polizei mitteilt. Eine Schneeböe wehte sogleich in den Innenraum des Autos und in das Gesicht der 22-Jährigen. Diese kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Laternenpfosten sowie einem Stromverteilerkasten.

Wegen des Unfalls war der gesamte Straßenzug kurze Zeit nicht mit Strom versorgt und die örtlichen Stadtwerke entsprechend im Einsatz. Am Fahrzeug der 22-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden.