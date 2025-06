Fahranfänger legt Auto in Donaueschingen auf die Seite

1 Nach der Kollision mit einer Ampel hat sich dieses Auto überschlagen. Foto: Anita Reichart Wie durch ein Wunder unverletzt blieben zwei junge Männer nach einem schlimmen Unfall in Donaueschingen.







Ein 18-Jähriger fuhr am Donnerstag, gegen 18.15 Uhr mit einem Mazda 2 auf dem Schluchweg in Richtung Hagelrainstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr über eine Böschung in die Hagelrainstraße ein.